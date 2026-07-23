Gonzalo Muíños propone otorgarle a Borja Iglesias la Medalla de Ouro de Santiago al mérito deportivo

Borja Iglesias se convirtió el pasado domingo en el primer gallego en convertirse en campeón del mundo de fútbol. El jugador del Celta, natural de Santiago de Compostela, disfrutó del histórico hito con la bandera gallega atada a la cintura y fue uno de los principales protagonistas de las entrevistas post partido.

Una alegría sobre el césped que se trasladó posteriormente a la celebración de la Selección Española en Madrid y que ahora el jugador compartirá con sus seres queridos, ya de regreso a casa y con unas semanas de vacaciones por delante. Lo conseguido por el futbolista, sin embargo, merece más de un homenaje.

Uno de ellos lo celebrará el Concello de Vigo, según avanzó el alcalde Abel Caballero: "Es el primer jugador del Celta que es campeón del mundo, y le vamos a hacer un homenaje aquí en el Concello. Por el éxito que consiguió con el nombre del Celta por detrás. Será una forma de ensalzar una gran acción deportiva".

En Santiago de Compostela, el concejal no adscrito Gonzalo Muíños propuso distinguir a Borja Iglesias con la Medalla de Ouro de la ciudad al mérito deportivo. Muíños destacó no solo su trayectoria y su reciente triunfo en la Copa del Mundo, sino también los valores que representa dentro y fuera del terreno de juego.

"Moitos dos seus propios compañeiros definírono como o 'irmán maior' da selección, unha persoa capaz de liderar desde o exemplo e de coidar do grupo. Ese papel fala da súa calidade humana e do respecto que esperta entre quen comparte equipo con el", indica el edil.

Gonzalo Muíños recuerda el gesto que tuvo Borja Iglesias al renunciar a la convocatoria de la selección absoluta en solidaridad con Jenni Hermoso, una decisión que califica de "valente" y que, a su juicio, puso de manifiesto que "hai momentos nos que defender os principios está por riba de calquera éxito deportivo".

La propuesta de los concejales no adscritos, que concurrirán a las elecciones municipales de 2027 con una candidatura propia, también pone en valor el compromiso social del futbolista compostelano. Muíños señala a este respecto que el futbolista alzó la voz contra la homofobia y los altos precios de las entradas de la final, entre otros aspectos.

Durante el Mundial, recuerda el edil, Borja Iglesias aprovechó su proyección pública para denunciar la homofobia, visibilizar distintas injusticias sociales y criticar los elevados precios de las entradas de la final, demostrando que entiende el deporte como una herramienta para contribuir a la construcción de una sociedad más justa e

"Borja Iglesias representa o talento, o compromiso, a humildade e a valentía. É un exemplo para moitas xeracións e un dos veciños máis universais que ten Santiago de Compostela. Por iso cremos que a cidade debe renderlle a homenaxe institucional que merece", concluye el concejal no adscrito.