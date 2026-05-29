A Coruña homenajea a 15 de sus deportistas y clubs en la Cea do Deporte

Este viernes A Coruña celebra un año más la Cea do Deporte para poner fin a la temporada de las Escolas Deportivas Municipais, en la que participaron 4.000 personas, y para homenajear a 15 de sus deportistas y clubs.

El evento, celebrado en ExpoCoruña, está presidido por la alcaldesa, Inés Rey, que pone en valor que "el deporte sirve para derrumbar barreras, y este último año clubs, deportistas y entidades derrumbaron muchas en esta ciudad llevando con orgullo el nombre de A Coruña por España y por el mundo".

Entre los premiados están a título individual los deportistas Gonzalo Santa Cruz y Paula Otero. También se destaca a Juan Copa en la categoría de entrenador y a Luis Suárez en reconocimiento a su trayectoria deportiva.

El Victoria FC recibe el premio como entidad destacada en la promoción del deporte base y el HC Liceo, Marineda Hockey y el Club Voleibol Ciudad de A Coruña dentro de otras entidades destacadas y la Maristas dentro de los clubs, así como al Deportivo.

Otros reconocimientos son para el Bolboretas A Coruña Dragon Boat, como entidad destacada en la inclusión del deporte o a O Gran Camiño como mejor prueba deportiva de la temporada.

Además, también se rinde homenaje tanto a María Dolores Pena Graña como a Carmen López Romero por su compañerismo, solidaridad, compromiso y trayectoria en las Escolas Deportivas Municipais y a Manuel García Martínez 'Parodi' por el trabajo realizado durante toda su vida para el fútbol coruñés.