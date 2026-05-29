Cea do Deporte 2026.

Cea do Deporte 2026. Quincemil

Ofrecido por:

Deporte

A Coruña homenajea a 15 de sus deportistas y clubs en la Cea do Deporte

El evento celebra el final de otra temporada de las Escolas Deportivas Municipais

Te puede interesar: Fin de semana grande en A Coruña: el Liceo pelea por la OK Liga y Riazor se viste de fiesta con el Dépor

Publicada

Este viernes A Coruña celebra un año más la Cea do Deporte para poner fin a la temporada de las Escolas Deportivas Municipais, en la que participaron 4.000 personas, y para homenajear a 15 de sus deportistas y clubs.

El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, en el entrenamiento de ayer.

El evento, celebrado en ExpoCoruña, está presidido por la alcaldesa, Inés Rey, que pone en valor que "el deporte sirve para derrumbar barreras, y este último año clubs, deportistas y entidades derrumbaron muchas en esta ciudad llevando con orgullo el nombre de A Coruña por España y por el mundo".

Entre los premiados están a título individual los deportistas Gonzalo Santa Cruz y Paula Otero. También se destaca a Juan Copa en la categoría de entrenador y a Luis Suárez en reconocimiento a su trayectoria deportiva.

El Victoria FC recibe el premio como entidad destacada en la promoción del deporte base y el HC Liceo, Marineda Hockey y el Club Voleibol Ciudad de A Coruña dentro de otras entidades destacadas y la Maristas dentro de los clubs, así como al Deportivo.

Otros reconocimientos son para el Bolboretas A Coruña Dragon Boat, como entidad destacada en la inclusión del deporte o a O Gran Camiño como mejor prueba deportiva de la temporada.

Además, también se rinde homenaje tanto a María Dolores Pena Graña como a Carmen López Romero por su compañerismo, solidaridad, compromiso y trayectoria en las Escolas Deportivas Municipais y a Manuel García Martínez 'Parodi' por el trabajo realizado durante toda su vida para el fútbol coruñés.