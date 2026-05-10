El deporte femenino se reivindica en A Coruña

Marineda, Maristas y Victoria logran ascender de categoría en un fin de semana con grandes resultados para el deporte femenino

El deporte femenino en A Coruña atraviesa un momento dulce y este fin de semana el gran trabajo que se está realizando se ha refrendado con los ascensos de categoría de Maristas, Victoria y Marineda en baloncesto, fútbol y hockey respectivamente.

En baloncesto femenino Maristas consiguió el ansiado ascenso. Las colegiales superaron a CEIEG en el encuentro de vuelta por 73-52. En el encuentro de ida ya habían ganado por trece puntos de ventaja y el equipo disfrutó el sábado de una auténtica fiesta en su pabellón. Las coruñesas culminan así una temporada espectacular que las convierte en nuevo equipo de la Liga Challenge.

Las buenas noticias seguirían llegando en la mañana de este domingo. En hockey femenino el Marineda logró el ascenso a la máxima categoría tras superar a Raspeig por tres goles a uno. Las coruñesas también han completado una temporada realmente positiva.

El tercer ascenso del fin de semana se vivió en la mañana de este domingo y tuvo como protagonista al Victoria femenino. Las coruñesas superaron al Zaragoza en el encuentro de vuelta por dos goles a uno, un resultado que deja un global de 4-2 en la eliminatoria.

En los tres encuentros se registró un gran ambiente y los tres equipos recibieron el apoyo de todo el público que se acercó a los pabellones y al campo de fútbol.