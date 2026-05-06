El ascenso directo a la ACB, para Básquet Coruña u Obradoiro: todo se decide el viernes en Santiago

Partido decisivo para el baloncesto gallego este viernes en Santiago. El Obradoiro CAB se enfrenta al Inveready Gipuzkoa: si vence, será equipo de ACB, y si pierde, será el Básquet Coruña el que ascienda de forma directa. Una noche que promete emoción tanto para la afición compostelana como para la coruñesa.

El Básquet Coruña ha realizado una temporada 2025-2026 constante, liderando la tabla clasificatoria y mostrando autoridad partido a partido. El Obradoiro, por contra, comenzó con una mala racha que remontó, precisamente, desde el partido contra el Gipuzkoa en octubre.

Ahora, todo se decide este viernes en el Multiusos Fontes do Sar. Los de Diego Epifanio, que fue entrenador del Básquet Coruña hasta junio del año pasado, tienen en sus manos el ascenso a la ACB tras dos temporadas en LEB Oro.

Y es que el Básquet Coruña es líder, pero no juega esta jornada debido a que uno de los 17 equipos de la LEB Oro debe descansar cada fin de semana. Una victoria del Obradoiro el viernes supondría un empate a puntos que decidirá el basketaverage, aplicado en los duelos directos.

El equipo compostelano venció los dos encuentros que jugó contra el Básquet Coruña. El 28 de diciembre, en el Multiusos Fontes do Sar, los de Diego Epifanio se llevaron el partido frente a los de Carles Marco por 103 puntos frente a 99 en un intenso partido.

El partido celebrado en A Coruña tuvo un grandísimo ambiente, con más de 9.000 personas en el Coliseum. Los santiagueses se llevaron el choque el pasado 11 de abril por 84-92 en un encuentro igualado que se decidió en los últimos minutos.

La presión y el nerviosismo ya eran patentes hace un mes y se reflejaron al finalizar el partido en la ciudad herculina. Con los árbitros ya en el vestuario, se produjeron varias tanganas entre jugadores de ambos conjuntos, que tuvieron que ser separados ante la gran tensión que se vivió en la pista.

El basketaverage, por tanto, es favorable al Obradoiro al haber ganado los dos duelos directos con el Básquet Coruña. De esta forma, todo se decide el viernes: una victoria del equipo compostelano supone su ascenso directo y una derrota, el del club coruñés. El otro deberá disputar el playoff y vencer para regresar a la ACB.

Una temporada dispar

El descenso del equipo compostelano se confirmó el 12 de mayo de 2024. Liderado por Moncho Fernández, el Obradoiro había vencido al Joventut (97-71), pero no fue suficiente para salvarse y finalizó la temporada 2023-2024 en 17ª posición: la caída llegaba tras 13 temporadas consecutivas en ACB.

El equipo de Santiago terminó quinto en la primera temporada en Primera FEB, cayendo en los cuartos de final del playoff. Un revés del que el Obradoiro CAB se sobrepuso para firmar una gran temporada 2025-2026 que podría suponer su regreso a la ACB.

El Básquet Coruña, por otro lado, descendió la temporada pasada tras un año en la ACB, ascenso que había conseguido tras proclamarse ganador de la LEB Oro en la 2023-2024. El equipo firmó un gran año en la segunda categoría del baloncesto español, en la que dominó.

Los coruñeses llegan con los deberes hechos y todo está ahora en manos de los jugadores del Obradoiro: si vencen, ascienden directos y el Básquet Coruña jugará los playoff; si pierden, será el equipo compostelano el que deba ir a los playoff mientras que los coruñeses celebrarán por todo lo alto su regreso a la ACB un año después.

¿Cómo se prepara Santiago para el partido?

Santiago de Compostela calienta motores para el partido del viernes. El concello ha confirmado que colocará una pantalla gigante en la Praza Roxa para que los aficionados que no puedan ir al Multiusos Fontes do Sar disfruten del encuentro en un gran ambiente.

Precisamente, el estadio estará lleno. El club ha activado la liberación de asientos para que los socios que no puedan acudir al partido dejen su sitio libre, recibiendo el 50% del coste del billete vendido. El objetivo es el que el Multiusos esté "A rebo-Sar", según han llamado a la iniciativa.

La ciudad compostelana, además, contará con un servicio lanzadera desde la calle de A Rosa desde las 20:00 horas. La línea C11 (circular de Fontiñas) accederá al Multiusos Fontes do Sar en sus viajes con paso aproximado por Xeneral Pardiñas desde una hora antes del inicio del partido: 19:53, 20:05, 20:17, 20:29 y 20:41 horas.