¿Celta o Dépor? Una concursante de El Cazador duda sobre quién juega en Riazor

Balaídos y Riazor son los dos grandes estadios de Galicia. Ambos representan a los clubes más exitosos y conocidos de la comunidad. Y también a clubes que históricamente han sido rivales. Turcos y Portugueses han batallado durante toda la vida y su pique es más que conocido en el futbol español. Pero siempre hay despistados. Ha sido el caso de una concursante del programa de TVE 'El Cazador', que preguntada por el presentador gallego Rodrigo Vázquez "¿Qué equipo de fútbol masculino juega en casa en el estadio de Riazor?", respondió: "Dudo entre la A (Celta) y la C (Deportivo)".

El presentador del 'El Cazador', muy futbolero y aficionado del Deportivo, bromeaba con Carmen, la concursante, antes de que esta respondiese la pregunta. "Nuestra relación va a cambiar a partir de este momento, bien para bien o bien para mal", decía en tono de risa. La sorpresa llegó cuando la participante le dijo "Tengo dudas desde luego entre la A y la C, pero he marcado la C".

La cara de situación del presentador fue muy comentada en redes sociales. Finalmente, la concursante escogió la opción correcta de las tres posibles: Celta de Vigo, Pontevedra y Deportivo de La Coruña. "Es correcto, uno de los estadios más bonitos del fundo mundial al lado de la playa de Riazor. Cosa bonita y buena afición", concluía el presentador en un pequeño alegato deportivista.

El clip tiene más de 24.000 reproducciones en X —anteriormente Twitter— y ha salido publicado en un momento en el que el Celta de Vigo es viral por su campaña 'El título que nunca tendréis', en la que 'picó' al Real Madrid por no contar en su vitrina con la Copa Intertoto. "Es habitual catalogar al club blanco como ese equipo que "lo ha ganado todo". Sin embargo, no es del todo cierto", decía el club vigués ayer por la noche en un comunicado.

A la fiesta se unió el Deportivo, que respondió al Celta con un enlace a todos los títulos que tienen los blanquiazules. En ese momento ambos clubes intercambiaron algún que otro mensaje con guiños y piques propios de una rivalidad histórica.