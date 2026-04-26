Antonio Casares Rodríguez, el gallego que encendió la primera luz eléctrica, introdujo la anestesia en España y redescubrió al Apóstol

La primera operación pública con anestesia de la historia se realizó en 1846, cuando un dentista durmió a un paciente con éter en un hospital de Boston, ante la mirada de decenas de cirujanos. Tan solo un año después de aquel hito, que demostró que el dolor en los quirófanos podía ser eliminado, un investigador gallego logró replicar ese avance en la península ibérica superando todas las limitaciones técnicas de su época. En un país marcado por el aislamiento y la falta crónica de infraestructuras e impulso investigador, este catedrático lucense sintetizó cloroformo para realizar la primera intervención quirúrgica sin dolor de toda España. Y si esto te parece poco, este genio también encendió la primera luz eléctrica de la región, introdujo la espectroscopia en el país, escribió los manuales con los que estudiarían generaciones enteras de químicos y formó parte de la comisión que estudió y validó los restos del apóstol Santiago. Este pionero, a quien pocos recuerdan, desafió la precariedad de su época para impulsar la ciencia desde un modesto laboratorio de la Universidad de Santiago de Compostela. Esta es la historia de Antonio Casares Rodríguez.

Crawford Williamson Long, uno de los primeros en usar el éter como anestesia. https://es.wikipedia.org

Antonio Jacobo Casares Rodríguez nació en Monforte de Lemos, en la provincia de Lugo, el 28 de abril de 1812. Todavía no sabía que iba a transformar por completo el panorama investigador de la península ibérica mediante una dedicación absoluta a la ciencia.

Tras completar sus primeros años de formación en el Colegio del Cardenal de su villa natal, se trasladó a Valladolid, donde obtuvo el grado de bachiller en Filosofía en 1827. Su formación continuó en Madrid, donde consiguió el título de licenciado en Farmacia en 1836 y, posteriormente, se licenciaría y doctoraría en Filosofía en la Universidad de Santiago en 1841.

Sede de la Real Academia Nacional de Farmacia. https://es.wikipedia.org

La universidad de Santiago atravesaba una etapa de precariedad y carecía de los instrumentos e instalaciones necesarias para que los alumnos pudieran hacer las prácticas de sus asignaturas. Consciente de esta necesidad, Antonio asumió la responsabilidad de actualizar los programas académicos, logrando obtener la cátedra de Química Aplicada a las Artes en un momento histórico donde esta disciplina comenzaba a profesionalizarse.

Pazo de Fonseca. Universidad de Santiago de Compostela. https://es.wikipedia.org

Para corregir el retraso experimental que sufría esta universidad, el nuevo catedrático invirtió tiempo y dinero en la creación del primer laboratorio moderno de química de la región. La puesta en marcha de estas instalaciones sentó las bases para que Antonio pudiera poner en práctica sus proyectos más ambiciosos, transformando un espacio dedicado a la enseñanza en un centro de experimentación práctica al servicio de la ciudadanía.

En aquella época, Casares redactó los textos fundamentales con los que se formaría la ciencia española. Publicó obras como el "Tratado elemental de química" de 1848 y el aclamado "Manual de química general" de 1857, que se utilizaron como libros de texto oficiales en las universidades de España durante casi 40 años.

Manual de química general. https://www.todocoleccion.net

Hasta mediados de aquel siglo, cualquier intervención quirúrgica representaba una tortura física y psicológica para los pacientes hospitalizados, ya que los cirujanos se veían obligados a operar sin ningún tipo de anestesia. Dependían únicamente de la rapidez de sus manos y de la resistencia de sus pacientes a soportar el dolor extremo.

Las escasas noticias sobre los experimentos con sustancias anestésicas que se estaban desarrollando en Estados Unidos y Gran Bretaña llegaban a España con semanas de retraso y eran recibidas con escepticismo por la mayor parte de la clase médica más tradicional.

Maletín médico-quirúrgico del siglo XIX. https://es.wikipedia.org

A finales del año 1847, el médico escocés James Young Simpson descubrió en Edimburgo las potentes propiedades anestésicas del cloroformo, publicando unos resultados clínicos que prometían revolucionar para siempre la cirugía.

Pocas semanas después de que la noticia de este hallazgo llegara a España, Antonio Casares se encerró en su laboratorio con la determinación de replicar el proceso químico necesario para obtener esta sustancia a partir de los pocos elementos de los que disponía en Galicia.

Tras innumerables pruebas, el químico gallego logró sintetizar cloroformo con el nivel de pureza exacto que exigían los estándares médicos y se coordinó con los cirujanos Vicente Guarnerio y José González Olivares, y con el doctor José Varela de Montes para utilizar este avance histórico en el Hospital Real de Santiago de Compostela.

Hospital Real de Santiago de Compostela, actual Hostal de los Reyes Católicos. https://es.wikipedia.org

El procedimiento quirúrgico se llevó a cabo con éxito en diciembre de 1847. Fue un hito en la historia de la medicina española al convertirse en la primera operación documentada en el país utilizando este revolucionario y eficaz método de anestesia. El paciente permaneció plácidamente dormido durante todo el tiempo que duró la operación, despertando sin recordar absolutamente nada, lo que dejó completamente atónitos a todos los profesionales sanitarios congregados en la sala.

El éxito de esta intervención traspasó las fronteras de Galicia a través de las publicaciones de la época, otorgando al químico lucense un inmenso reconocimiento profesional y consolidando el uso del cloroformo como una práctica indispensable en los hospitales toda España.

Publicidad del cloroformo. https://es.wikipedia.org

Pero lejos de conformarse con este logro, Antonio se puso a investigar otros campos de la física y la tecnología que también prometían mejorar radicalmente el bienestar diario de las personas.

En aquella época, la iluminación de calles y espacios públicos dependía exclusivamente de farolas de aceite o de gas, unos sistemas anticuados que generaban una luz tenue, consumían enormes recursos y presentaban un riesgo constante de provocar incendios accidentales.

Por eso, Antonio se propuso un reto imposible: generar luz artificial estable mediante el uso de la electricidad, una tecnología que en España todavía se consideraba una mera curiosidad.

Batería de Bunsen. https://es.wikipedia.org

Utilizando sus conocimientos en el campo de la electroquímica, Casares logró construir una potente y compleja batería de Bunsen compuesta por 60 pares de elementos interconectados, un dispositivo diseñado para proporcionar la energía que necesitaba este experimento de iluminación.

Conectando esta fuente de alimentación a unos electrodos de carbono, el gallego logró producir un arco voltaico sostenido que generó un destello de luz artificial de una intensidad completamente deslumbrante y totalmente desconocida hasta aquel momento en España.

Retrato de Antonio Casares. https://museovirtual.usc.gal

La demostración pública de este asombroso avance tuvo lugar en el claustro de la universidad de Santiago de Compostela, donde la potente luz eléctrica rompió la oscuridad de la noche ante la mirada atónita de decenas de personas que jamás habían presenciado algo igual en toda su vida. Era 1851.

Este experimento convirtió a Antonio Casares en la primera persona documentada en producir iluminación eléctrica en España, anticipándose en varias décadas a la instalación de las grandes redes de alumbrado público que terminarían transformando el diseño urbano de las ciudades modernas.

Además de estos hitos de indudable impacto que cimentaron su fama en toda España y Europa, el trabajo de Antonio siempre se enfocaba en la mejora y el aprovechamiento de los recursos naturales propios del territorio gallego.

Portada del "Tratado práctico de análisis químico de las aguas”. https://biblioteca.ucm.es

Para ello recorrió incansablemente toda Galicia, para recoger muestras de agua de los principales manantiales y fuentes tradicionales, y catalogar sus diversas propiedades minerales y terapéuticas en su laboratorio.

Durante estas investigaciones, Casares fue el introductor de la espectroscopia en España, detectando la presencia de dos elementos químicos recién descubiertos, el rubidio y el cesio, en las aguas minerales gallegas. Sus informes acabaron formando parte de su "Tratado práctico de análisis químico de las aguas", el primer texto en castellano sobre análisis espectral, sentando las bases científicas para el desarrollo de termalismo gallego. Sin su trabajo, complejos termales tan importantes como los de Mondariz o A Toxa jamás habrían existido.

Fuente de Gándara, Balneario de Mondariz. https://www.turismo.gal

Su inagotable curiosidad abarcó todavía más disciplinas. Fue un adelantado a su tiempo en toxicología, traduciendo el "Tratado de química legal" de Gaultier de Claubry, al que añadió un apéndice para enseñar primeros auxilios en casos de envenenamiento o asfixia. Y, por si fuera poco, fue un pionero absoluto en España al realizar los primeros estudios experimentales con animales sobre nutrición y la química de la digestión.

Su rigor científico le llevó a liderar el análisis de uno de los hallazgos arqueológicos y religiosos más importantes de la historia de la Humanidad.

En enero de 1879, las excavaciones impulsadas por el cardenal Payá en la catedral de Santiago sacaron a la luz unos huesos que la tradición atribuía al mismísimo Apóstol. Casares formó parte de la comisión científica designada para estudiar los restos.

Urna de plata con las reliquias del Apóstol Santiago. https://www.santiagoturismo.com

Dirigió personalmente las delicadas operaciones de limpieza y lavado de los fragmentos óseos y analizó un fragmento de la diáfisis del fémur, detectando una disminución de la materia orgánica que confirmaba su antigüedad. Su firma avaló este informe que llevó al Vaticano a declarar oficialmente la autenticidad de los restos de Santiago Apóstol en Compostela.

Su labor también se dirigió hacia la mejora de los procesos agrícolas del rural, realizando estudios sobre la composición del suelo y convirtiéndose en pionero de la enología moderna al analizar los vinos gallegos para intentar optimizar sus métodos de conservación y exportación.

Trabajo de Antonio Casares sobre la vid en Galicia. https://www.ibader.gal

Toda esta innumerable actividad investigadora y docente le valió para ganarse el respeto profesional absoluto por parte de sus colegas y de las autoridades políticas de la época, lo que le llevó a convertirse en el primer decano de la facultad de Farmacia y, posteriormente, en rector de la Universidad de Santiago de Compostela.

A lo largo de su brillante carrera fue nombrado académico de entidades tan prestigiosas como la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Real Academia Nacional de Medicina y la Real Academia Nacional de Farmacia.

Retrato de Antonio Casares. https://historia-hispanica.rah.es

Recibió además numerosas ofertas para trasladarse a Madrid y ocupar cargos de mayor relevancia en la capital, pero siempre rechazó esas generosas propuestas de forma tajante argumentando su compromiso personal y ético con el progreso de su tierra, Galicia.

Antonio falleció en 1888, una desaparición que supuso una pérdida humana e intelectual irreparable para la ciencia española.

Su imponente figura histórica personifica a la perfección el ideal del científico integral e ilustrado del siglo XIX, un profesional honesto movido por una curiosidad inagotable que no entendía de fronteras entre disciplinas y que imaginaba el conocimiento objetivo como la única herramienta para lograr eliminar el sufrimiento físico y la oscuridad de la sociedad.

Retrato de Antonio Casares. https://es.wikipedia.org

Antonio fue homenajeado en 2012 en el “Día do científico galego” y su ciudad natal lo homenajeó con diferentes celebraciones en el bicentenario de su nacimiento, pero hoy pocos le recuerdan, a pesar de que fue un visionario excepcional que luchó incansablemente contra la incomprensión de su tiempo.

Antonio creía que la verdadera revolución empieza por un solo hombre que se niega a aceptar que las cosas no pueden cambiar.



Iván Fernández Amil escribe cada semana Historias de la Historia en Quincemil. Consigue sus libros en https://www.ivanfernandezamil.com/libros

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Referencias:

es.wikipedia.org

elespanol.com/quincemil

lavozdegalicia.es

farodevigo.es

elprogreso.es

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