Monasterio de Carboeiro: La iglesia que sirvió de banco de pruebas para el Mestre Mateo y la Catedral de Santiago

Antonio Gaudí dedicó más de una década de su vida a proyectar y construir la cripta de la Colònia Güell en un recinto industrial cercano a Barcelona, utilizando esta edificación menor como un auténtico laboratorio a escala real. En este templo inacabado, el creador ensayó por primera vez sus revolucionarias maquetas funiculares y sus innovadores arcos, unas técnicas estructurales que perfeccionó en este banco de pruebas antes de aplicarlas definitivamente en su obra cumbre, la basílica de la Sagrada Familia. Siete siglos antes de que este prolongado proceso de experimentación ocurriese en la costa mediterránea, el mayor genio de la arquitectura medieval ibérica aplicó exactamente la misma estrategia de ensayo y error en un recóndito bosque de la provincia de Pontevedra. Un monasterio fundado en el siglo X se convirtió en el campo de pruebas donde el taller del Mestre Mateo experimentó la edificación de criptas y bóvedas antes de ejecutarlas en la majestuosa Catedral de Santiago. Este lugar, que ejerció un extraordinario poder económico sobre la comarca del Deza y que custodió una venerada espina de la corona de Cristo es el monasterio de San Lourenzo de Carboeiro.

Cripta de la Colònia Güell. https://es.wikipedia.org

El origen de esta institución religiosa se remonta al año 936, cuando los condes del Deza, Gonzalo Betótez y Teresa Núñez, decidieron crear una comunidad monástica en una aislada curva del río. La nobleza no realizaba estas fundaciones movida por motivaciones religiosas, sino que utilizaba la creación de estos centros monásticos como una herramienta de gestión para garantizar el control sobre sus dominios.

Al establecer a los monjes en este punto geográfico, los condes aseguraban la explotación maderera de los bosques de la zona, el cobro de derechos sobre la pesca y la creación de un núcleo que afianzaba su poder civil frente a otros señores feudales.

Comarca del Deza. https://es.wikipedia.org

Para dotar a esta primera congregación de un espacio de culto, los condes ordenaron levantar una pequeña iglesia prerrománica, suficiente para los pocos religiosos que inicialmente allí se asentaron. De aquella primera edificación no se conserva en la actualidad ningún resto, ya que el edificio fue derruido cuando el monasterio comenzó a ganar relevancia.

Durante los dos siglos posteriores, la abadía de Carboeiro experimentó un proceso de expansión continuo gracias a las donaciones de tierras, las exenciones fiscales y los privilegios otorgados tanto por los monarcas leoneses como por la nobleza local, convirtiéndose en un centro de poder económico que contrastaba con la pequeña y vieja iglesia que utilizaba aquella congregación.

Estado actual del monasterio. https://www.tripadvisor.es

Así que, ante la necesidad de adaptar sus instalaciones a este estatus de poder, el abad Fernando tomó la decisión de demoler por completo la estructura original para acometer la construcción de un nuevo templo. La comunidad disponía de los recursos económicos necesarios para contratar a los profesionales más cualificados, lo que explica la llegada al valle del Deza de un equipo de maestros canteros directamente vinculados con los trabajos que se estaban desarrollando en la basílica de Santiago de Compostela.

Santo de Croques. Se piensa que representa al Maestro Mateo. https://es.wikipedia.org

Este traslado de personal altamente especializado supuso la introducción en la comarca de técnicas constructivas jamás vistas hasta ese momento en aquella región. Fueron las soluciones aplicadas en esta nueva iglesia las que llevaron a los investigadores modernos a establecer una conexión imposible entre el monasterio pontevedrés y el Mestre Mateo.

Porque el nuevo edificio incorpora elementos propios del estilo gótico que resultaban totalmente incompatibles con la tradición románica rural gallega, demostrando que esta edificación funcionó como un modelo experimental para ensayar soluciones estructurales complejas antes de su implementación en proyectos de mayor magnitud.

Interior del monasterio. https://es.wikipedia.org

Y precisamente el aislamiento geográfico de este monasterio proporcionaba el entorno perfecto para llevar a cabo estas arriesgadas pruebas de cálculo de cargas y equilibrio de materiales.

Puerta de entrada al monasterio. https://es.wikipedia.org

El ejemplo técnico más claro de estos ensayos se encuentra en la cabecera de la iglesia, donde la fuerte pendiente del terreno que desciende hacia el río obligó a los constructores a diseñar una cripta para estabilizar los muros superiores. Esta estructura subterránea, organizada con una distribución específica de pasillos y pilares de refuerzo, reproduce al milímetro el mismo planteamiento que el Mestre Mateo emplearía para sostener el Pórtico de la Gloria y salvar el enorme desnivel de la plaza del Obradoiro en la capital gallega.

Pórtico da Gloria de la catedral de Santiago. https://porticodelagloria.fundacionbarrie.org

La efectividad de este diseño en Carboeiro confirmó a los constructores que su modelo funcionaba y los llevó a seguir experimentando con las cubiertas de la nave central, donde descartaron de manera intencionada la utilización de la bóveda de cañón tradicional para instalar un sistema de bóvedas que dirigía la presión hacia puntos de apoyo muy concretos.

Escaleras a la cripta y la torre. https://www.tripadvisor.es

Esta innovación permitía reducir el grosor de los muros laterales y abrir ventanales más amplios para introducir luz natural directa, marcando el inicio de la transición hacia las proporciones que dominarían la arquitectura europea en los siglos posteriores.

Interior del monasterio. https://es.wikipedia.org

Además, los capiteles decorados con motivos vegetales y las bases esculpidas son asombrosamente similares a los de la catedral de Santiago, lo que también refuerza de manera decisiva la autoría del Mestre Mateo y su equipo.

Capiteles en el monasterio. https://es.wikipedia.org

Al prestigio del nuevo edificio se sumó su fama como centro de peregrinación que atraía la atención de devotos llegados de toda la península ibérica. ¿Por qué? Pues porque custodiaba una reliquia de un valor incalculable: una espina de la corona de Jesucristo.

Los inventarios conservados detallan que la abadía albergaba un relicario cilíndrico fabricado en cristal de roca de alta pureza que protegía en su interior esta espina. A pesar de la dificultad científica de verificar su origen hasta Tierra Santa, este objeto poseía un valor espiritual incalculable y un alto poder de convocatoria en la Edad Media.

Cripta del monasterio. https://www.tripadvisor.es

La posesión de este pequeño fragmento vinculado a la Pasión situó a Carboeiro en una posición principal respecto a otras rutas secundarias, consiguiendo que numerosos peregrinos que recorrían la Vía de la Plata hacia Santiago de Compostela realizaran un desvío hacia el valle del Deza.

Cripta del monasterio. https://www.tripadvisor.es

Las limosnas en efectivo y las donaciones de propiedades que los peregrinos depositaban ante el relicario para agradecer supuestas curaciones, o solicitar milagros, incrementaron las reservas de la comunidad benedictina de forma continuada.

Por desgracia, el monasterio perdió esta reliquia a mediados del siglo XVI. Las crónicas escritas varias décadas después por Fray Antonio de Yepes documentan que, en el año 1550, un ladrón robó el relicario de cristal con con la venerada espina, que desapareció para siempre.

Inscripciones de canteros en el monasterio. https://www.tripadvisor.es

Este robo supuso un impacto durísimo para el monasterio, provocando una drástica caída en el número de peregrinos y la disminución de los ingresos.

Pero a pesar de la pérdida de la reliquia, logró mantenerse operativo durante siglos, hasta que los cambios legislativos del siglo XIX dictaron la sentencia definitiva de la abadía. La aplicación de la ley de Desamortización de Mendizábal del año 1836 decretó la expulsión forzosa e inmediata de los monjes, transfiriendo la titularidad del inmueble y de todas sus propiedades al Estado para su venta en subasta pública.

Exterior del monasterio. https://es.wikipedia.org

Los nuevos dueños centraron su interés en la explotación maderera de sus bosques y en la agricultura, abandonando el mantenimiento del monasterio, lo que provocó el deterioro de las estructuras de madera, el derrumbe de las cubiertas de la nave central y la proliferación de vegetación que invadió sus instalaciones.

Exterior del monasterio. https://es.wikipedia.org

El estado de abandono del inmueble durante buena parte del siglo XX acabó provocando que la construcción fuera víctima del expolio de sus materiales por parte de vecinos y traficantes de antigüedades. Numerosos bloques de sillería de los muros, escalones, fragmentos y piezas decorativas fueron arrancados para ser reutilizados como material de obra o comercializados en circuitos de coleccionismo.

Exterior del monasterio. https://es.wikipedia.org

Afortunadamente, durante las últimas décadas del siglo pasado, las administraciones públicas y diversos colectivos locales impulsaron un plan de restauración integral para frenar el colapso total del monasterio. Se limpiaron toneladas de tierra acumulada, se apuntalaron las grietas de la cripta subterránea y se repusieron las cubiertas. Estas actuaciones lograron devolver al templo su aspecto exterior original y evitar la pérdida de un bien de extraordinario valor.

Vista de la cubierta restaurada. https://es.wikipedia.org

Hoy, el Monasterio de Carboeiro permite a los visitantes comprender la calidad técnica de las soluciones constructivas ensayadas por los canteros del Mestre Mateo en este precioso laboratorio de pruebas. Sin Carboeiro, parte de la Catedral de Santiago de Compostela jamás habría existido tal y como la conocemos.

Puerta de entrada al monasterio. https://es.wikipedia.org

Iván Fernández Amil escribe cada semana Historias de la Historia en Quincemil. Consigue sus libros en https://www.ivanfernandezamil.com/libros

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Referencias:

es.wikipedia.org

elespanol.com/quincemil

farodevigo.es

diariodepontevedra.es

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turismoriasbaixas.com

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