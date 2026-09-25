A Coruña reivindica el papel de las mujeres en la pesca con una exposición en sus mercados

El mercado municipal Eusebio da Guarda, en A Coruña, acoge desde este viernes la exposición "Voces do Mar. Historias Femininas da Pesca", una muestra con la que el Concello busca poner en valor el papel que han desempeñado y continúan desempeñando las mujeres en el sector pesquero.

El concejal de Educación, Innovación Tecnológica y Formación, Juan Ignacio Borrego, fue el encargado de inaugurar la exposición, que recorre los mercados municipales de la ciudad para acercar a la ciudadanía la importancia de la pesca y de las personas vinculadas a esta actividad. La muestra pone el foco en la contribución histórica y actual de las mujeres a las diferentes vertientes del sector, desde la actividad extractiva hasta la comercial y social relacionada con el mar.

"A Coruña es mar y pesca. Y desde el Concello creemos que es nuestra obligación promover la memoria y la justicia reivindicando a todas aquellas mujeres que fueron pilares fundamentales de esta industria en todas las fases de la cadena productiva", señaló Borrego. El edil destacó las "historias apasionantes de personas valientes que construyeron esta ciudad".

Una jornada dedicada al mar

La inauguración estuvo acompañada de otras actividades relacionadas con el sector pesquero. La jornada incluyó una charla divulgativa sobre los beneficios del consumo de pescado para la salud y un taller práctico de elaboraciones culinarias con productos del mar.

La iniciativa se enmarca en Mercados Coruñeses II, un programa destinado a dinamizar las plazas de abastos de A Coruña y divulgar las actividades vinculadas al mar. Está financiado a través de las ayudas del GALP Golfo Ártabro Sur, dentro del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura 2021-2027.

El programa incluye también las Rutas Mariñeiras, que permiten conocer la lonja y los mercados municipales y acercarse al funcionamiento de la cadena de comercialización de los productos del mar. Las cuatro primeras sesiones se celebraron este año y el Concello prevé organizar otras cuatro rutas de cara a 2027, cuyas fechas se anunciarán próximamente.