Salvar San Clemente: 200 exalumnos urgen la rehabilitación y reapertura del edificio de Santiago

200 exresidentes del Colexio Maior de San Clemente de Santiago de Compostela han unido sus voces para exigir que se rehabilite el inmueble para su reapertura. Los ex alumnos han hecho público un comunicado, Salvar San Clemente, en el que urgen a que se tomen medidas tras el desprendimiento que sufrió el pasado 8 de septiembre.

"Reabrir San Clemente non é só un imperativo patrimonial ou de seguridade pública. Trátase dunha urxencia social de primeira orde ante a grave emerxencia habitacional que atravesa Santiago de Compostela", indica el texto, haciendo referencia al "mercado inmobiliario tensionado" y a unos alquileres "cada vez máis inasumibles" para muchas familias y estudiantes.

Las personas que apoyan la petición consideran que, en estas circunstancias, mantener docenas de plazas públicas de alojamiento universitario constituye una contradicción "inaceptable": "Recuperar este colexio maior contribuirá á igualdade de oportunidades no acceso á educación superior, ofrecendo un teito digno e accesible a quen elixa Santiago para desenvolver a súa etapa universitaria".

"Pechado hai xa máis de cinco anos debido a deficiencias estruturais e a unhas instalacións obsoletas, San Clemente continúa á espera dunha rehabilitación integral que lle permita recuperar a súa función e dignidade. A falta de financiamento impediu ata agora acometer as obras necesarias", recoge el comunicado.

Los exalumnos consideran que el reciente derrumbe de uno de sus balcones evidencia el "abandono prolongado" que llevó al edificio a una situación de "deterioro crítico". "A comunidade universitaria e a cidadanía non poden resignarse a contemplar a ruína silenciosa do Colexio Maior San Clemente mentres a humidade e a vexetación aceleran a súa deterioración estrutural e arquitectónica", piden en el texto.

Apoyo de la rectora

El comunicado termina apelando a la unión de las administraciones públicas competentes en los ámbitos local, autonómico y estatal para que retomen el plan de rehabilitación y hagan posible su reapertura.

Abierto a firmas y refrendado hasta ahora por 200 personas, el manifiesto ha sido presentado esta mañana por una representación de los firmantes, todos ellos exalumnos, delante del propio Colexio San Clemente.

El profesor Julio González Díaz fue el encargado de dar lectura al manifiesto en un acto en el que estuvo presente la rectora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Rosa Crujeiras, y el vicerrector de Coordinación del Campus de Lugo, Planificación Económica e Infraestruturas, Roberto Bande. Ambos apoyan la acción.