13 días sin ir al colegio en Melide (A Coruña): Educación buscará una solución en octubre

Alrededor de 180 niños y niñas matriculados en el CEIP Mestre Pastor Barral de Melide llevan ya 13 días sin ir al colegio. Las familias del centro protestan de esta forma ante la negativa de la Xunta de cubrir la plaza del profesor de Francés argumentando que no les corresponde. Educación, en todo caso, analizará la situación en una comisión extraordinaria a principios de octubre.

Las protestas comenzaron con el arranque del curso, el pasado 9 de septiembre. Las familias decidieron no enviar a los pequeños a clase al saber que faltaba un profesor de Francés, algo que siempre han defendido que repercutirá de forma negativa sobre el alumnado de 3º de Primaria, que pasará a tener tres tutores, y sobre los pequeños con necesidades especiales, ya que los educadores no podrán reforzar su atención como hacían hasta ahora.

Pese a los contactos mantenidos desde entonces con Inspección y Educación, no ha habido ningún avance. El centro sigue con la plaza sin cubrir mientras las familias protestan cada mañana frente al CEIP Mestre Pastor Barral para que sus voces no se apaguen y seguir reivindicando su derecho a contar con el profesor de Francés.

Unas voces que el pasado miércoles trasladaron a la Cidade da Cultura con motivo del Consello Escolar. Las familias esperaron la salida del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que fue interceptado por algunas de las madres desplazadas.

Las progenitoras le preguntaron directamente a Rodríguez qué ocurría con el centro melidense, a lo que el titular de Educación, según explican fuentes del ANPA, replicó que revisaría el caso el jueves guiándose por los informes de Inspección. Rodríguez, además, les pidió que enviasen a los pequeños al colegio.

El ANPA ha explicado a Quincemil que ayer recibieron una llamada de Educación en la que les insistieron en que no tenían derecho al profesor de Francés porque tienen dos de inglés y el apoyo que les corresponde. En todo caso, la situación del CEIP Mestre Pastor Barral será analizada en una comisión extraordinaria a principios de octubre.

Las familias, en todo caso, han confirmado que continuarán con la huelga hasta que obtengan una solución que se adapte a las necesidades de los pequeños. El centro escolar es el de referencia en Melide para niños y niñas con necesidades especiales, de ahí la insistencia de los progenitores, que exigen que se garantice una atención adecuada para todo el alumnado.