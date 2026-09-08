La vuelta al cole en Galicia reabre el reto de la inclusión eduactiva: "Nos queda mucho camino"

Con la vuelta al cole ya en marcha, miles de niños y niñas regresan estos días a las aulas gallegas. También lo hacen los alumnos con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, para quienes la inclusión educativa sigue siendo un reto que va mucho más allá del primer día de clase. "Nos queda mucho camino por andar", resume Delmiro Prieto González, presidente de Down Galicia, en declaraciones a Quincemil.

Precisamente para facilitar ese camino, Down Galicia acaba de presentar "Únete ao reto da escola participativa", una guía dirigida principalmente al profesorado y a los equipos directivos. Se trata de un recurso con pautas, información y herramientas prácticas para detectar y eliminar las barreras que pueden dificultar la participación y el aprendizaje de determinados alumnos.

Para Prieto, la guía es "una herramienta más" que la Federación pone a disposición del profesorado y de todo el entorno educativo para favorecer la inclusión. "Teniendo en cuenta que la educación es un pilar fundamental en la construcción de una sociedad, según sea la educación, así va a ser esa sociedad", explica.

"Lo que trata es de dar pautas, de dar información, de incluso formación y aportar recursos en favor de esa educación inclusiva" Delmiro Prieto, Down Galicia

El presidente de Down Galicia va incluso un paso más allá al hablar de educación inclusiva. "Dentro de la educación o es inclusiva o no es educación. Es otra cosa", sostiene. Una afirmación que acompaña de una realidad que considera todavía pendiente: "Para que podamos hablar de una educación inclusiva nos queda mucho camino por andar".

Una guía para el día a día en las aulas

El nuevo documento pretende ser un recurso práctico y accesible, con contenidos que pueden aplicarse tanto en la gestión de los centros como en el trabajo cotidiano de los docentes. Entre sus propuestas se encuentra el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), además de diferentes estrategias para identificar barreras físicas, cognitivas, comunicativas y metodológicas.

La intención es que los centros puedan diseñar sus actividades y espacios teniendo en cuenta desde el principio la diversidad del alumnado, en lugar de tratar de adaptar posteriormente el sistema a cada alumno.

"Teniendo en cuenta que la educación es un pilar fundamental en la construcción de una sociedad, según sea la educación, así va a ser esa sociedad" Delmiro Prieto, Down Galicia

"Lo que trata es de dar pautas, de dar información, de incluso formación y aportar recursos en favor de esa educación inclusiva", señala Prieto, que destaca además que Down Galicia pone a disposición de los centros la experiencia y el conocimiento de su personal técnico para acompañar a los docentes.

"Las dificultades son las mismas a lo largo de todo el curso"

Aunque la guía se presenta coincidiendo con el inicio del curso, desde Down Galicia consideran que los problemas a los que se enfrentan los alumnos con síndrome de Down no aparecen únicamente con la vuelta al cole.

"Con el inicio del cole las dificultades son las mismas que a lo largo del curso o cuando termina el curso", apunta Prieto. El presidente de la Federación pone en valor el trabajo de muchos docentes que, según explica, son sensibles a esta realidad y trabajan para favorecer la inclusión incluso con falta de recursos.

"Dentro de la educación o es inclusiva o no es educación. Es otra cosa" Delmiro Prieto, Down Galicia

El problema, a su juicio, requiere también una implicación decidida por parte de las administraciones. "Lo que tenía que haber era una implicación por parte de la Administración decisiva", reclama.

La reivindicación de una escuela para todos

Uno de los principales mensajes de Down Galicia pasa por la necesidad de avanzar hacia un sistema educativo ordinario capaz de atender las necesidades de todo el alumnado. Prieto considera que mientras exista segregación no puede hablarse de una inclusión real.

"Segregas por aula y segregas por centros", señala. En este sentido, recuerda que Galicia cuenta con más de 30 centros de educación especial, destinados específicamente a alumnado con determinadas necesidades.

"Lo que tenía que haber era una implicación por parte de la Administración decisiva" Delmiro Prieto, Down Galicia

Frente a este modelo, defiende que la educación pública debe ser capaz de responder a las necesidades de toda la población en un entorno común y normalizado, proporcionando a cada alumno los apoyos que precise, independientemente de que se trate de una discapacidad, altas capacidades u otras circunstancias.

La Federación también reclama medidas que afectan al conjunto del sistema educativo, como la reducción de las ratios y un incremento suficiente de personal especializado. Prieto insiste en que no basta con anunciar recursos si estos no alcanzan para cubrir las necesidades reales de los centros.

"Eso son cosas que no pueden esperar", asegura. "Hay que coger el toro por los cuernos y dar un golpe de timón".

El objetivo último, apunta, sería que iniciativas como esta guía dejaran de ser necesarias y que la inclusión estuviera plenamente normalizada. "La mejor noticia sería que un día esto dejara de ser noticia y dejara de ser demanda", concluye.