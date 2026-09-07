El CEIP Cidade Vella de A Coruña empieza el curso con deberes pendientes: "Queda todo por hacer"

El CEIP Cidade Vella de A Coruña empieza el curso con tareas pendientes. Así lo recuerda la ANPA del centro en un comunicado en el que hace balance del estado del inmueble y valora "positivamente, aunque con prudencia" que el Concello esté ejecutando por fin el mantenimiento de una forma "más seria y organizada".

Aun así, quedan varios puntos críticos que, según aseguran, ya fueron acordados con el concejal Juan Ignacio Borrego y su equipo para ejecutarse antes de finales de octubre. De todas formas, han querido dejar claro ante los medios cuáles son esos puntos que faltan ante el inicio de un nuevo curso.

Para la asociación, que ya se movilizó el curso pasado en varias ocasiones, la prioridad a día de hoy es la instalación de una línea de vida que permita realizar el mantenimiento regular de las cubiertas y los bajantes. Una actuación que, dicen, ayudaría a frenar parte de los problemas de filtraciones y humedades y a proteger un edificio que se acerca ya a los cien años desde su reconstrucción.

La ANPA también pone el foco en la Xunta. Asegura que desde la reforma iniciada en 2009, que nunca llegó a completarse, siguen existiendo defectos en la cubierta que provocan graves filtraciones y que, a su juicio, requieren una intervención urgente. También recuerdan que muchas de las ventanas continúan en mal estado pese a que entre 2009 y 2010 se renovaron algunas.

La Xunta, por su parte, defiende que desde 2009 ha invertido 400.000 euros en diferentes mejoras en el colegio, entre ellas la sustitución de la cubierta y parte de las ventanas. El Gobierno gallego señala además que el mantenimiento de los colegios de Infantil y Primaria corresponde a los ayuntamientos y atribuye los problemas actuales a la falta de conservación periódica por parte del Concello.

No obstante, asegura que su Unidad Técnica valorará las necesidades del centro para estudiar posibles actuaciones en los próximos meses.

Mientras el Concello trabaja ahora en pintar las zonas afectadas por las humedades, las familias consideran que el colegio necesita una actuación mucho más profunda, con una restauración de superficies, carpintería y suelos. También reclaman mejoras en el patio para hacerlo más practicable.

La preocupación de la ANPA es que, si no se actúa de forma integral sobre el edificio, el deterioro continúe avanzando y termine encareciendo las futuras reparaciones. "No Cidade Vella queda todo por facer, e nós seguiremos loitando", concluyen.