Emotiva despedida del cocinero de un colegio de Val do Dubra (A Coruña): "Soy más niño que hace 13 años"

Óscar Fernández deja el CEIP Xacinto Amigo Lera de Portomouro de Val do Dubra tras 13 años alimentando a su alumnado. Lo hace con pena, pero tras haber meditado una decisión dura que, seguro, dejará un hueco entre la comunidad educativa del colegio.

El cocinero se convirtió a lo largo de los años en un referente en alimentación para los estudiantes y sus familias tras haber conseguido que los pequeños se impliquen en la cocina, que disfruten preparando los platos del día y que se atrevan a descubrir productos de temporada o la gastronomía de otros países.

Graduado en Turismo y técnico superior en Restauración, Fernández aprobó la oposición de la Xunta en 2007 y llevaba desde 2013 en Val do Dubra, donde se enamoró de este centro educativo rural que ahora deja. "Foi unha decisión moi difícil de tomar que responde a preguntas da cabeza e non do corazón", escribió el cocinero en sus perfiles de redes.

El uso habitual de productos de proximidad, conocer la procedencia o la trazabilidad de los alimentos e implicar a los proveedores en el proceso son tres de las premisas del cocinero, que compartía en Instagram y Facebook los menús que elaboraba para los pequeños del centro, con los que también realizaba diferentes actividades.

El buen trabajo de Óscar Fernández, además, favoreció que el CEIP Xacinto Amigo Lera se convirtiese en el primer centro a nivel gallego y uno de los primeros a nivel estatal en conseguir la distinción Slow Food o kilómetro 0. Un reconocimiento al chef, que logró hacer que comer de forma variada y equilibrada fuese divertido cada mediodía.

El trabajador ha agradecido todo este tiempo al profesorado, tanto al que está como al que pasó por el colegio, así como a los padres, madres, abuelos, tutores y otros familiares que "sempre, sempre" tuvieron buenas palabras para él. Óscar Fernández también tiene unas palabras para sus proveedores, fundamentales en el trabajo que realizó a diario hasta convertirse en un auténtico referente.

"Normalmente los proveedores, cuando traen los productos frescos, suelen subir a las aulas a explicarles a los niños qué es lo que traen y de dónde lo han sacado. Les dejan tocarlos y crean vínculos con ellos", explicaba el cocinero a Quincemil en 2020, un ejemplo de la innovadora forma en la que trabajaba.

Un bonito mensaje para el alumnado

La despedida más dura, sin embargo, es la de su alumnado. "Non podo máis que recoñecer a confianza que no centro depositan cada vez que deixan aos fillos e as fillas, porque un coche confíaselle a un cuñado, unhas mesas a un veciño, pero un fillo ou unha filla... O noso obxecto máis preciado, non se lle confía a calquera", recoge la emotiva despedida.

Y es que son precisamente ellos, los niños y niñas del centro, los que centran una publicación en la que Óscar Fernández ha recibido el cariño de todos cuantos los conocieron.

"Grazas á rapazada que deu sentido ao meu traballo, son agora máis neno que fai 13 anos. Porque con eles rin e chorei, emocioneime e sabedes que cada logro que teñen e terán na vida, eu como simple cociñeiro formarei parte del, ao calado e na sombra, pero seguirei presumindo deles como fago agora", indica el orgulloso trabajador.

El cariño de la comunidad educativa

Un mensaje al que han respondido decenas de personas con muestras de cariño hacia Óscar Fernández. "Moitas grazas por darlle tanto aos nosos pequenos, e non só a mellor comida. Seguro te votarán moito de menos... Sorte nesta nova etapa", escribe una ciudadana en Instagram.

"É boa mágoa. Apostaches por un colexio do rural, e puxéchelo no mapa, pola calidade dos teus pratos, pero todos sabemos que a calidade do teu bo facer está tamén nos valores e xeitos da túa persoa. Moitas grazas e moitos éxitos aló por onde vaias", escribe otra persona en la misma red social.

Unas bonitas palabras que se extienden también a Facebook, con mensajes como este: "Óscar podes ir satisfeito polo traballo tan admirable que deixas tras ti. Non cambies nunca porque eres un exemplo único de aproveitar os teus recursos para levar a cabo unha labor docente creativa, divertida, interesante e chea de cariño".

"A túa vocación, o teu compromiso e a túa calidade humana fixeron de ti moito máis ca un cociñeiro: fuches unha parte esencial da alma deste colexio. Sempre cun sorriso, coa mellor disposición e cunha entrega admirable, conseguiches que cada día fose un pouco mellor para todos. Hai profesións que se exercen con mestría, pero a túa vivíchese con paixón, e iso nótase en cada detalle", escribe otra persona.

Desde luego, una muestra del gran peso que el trabajo de Óscar Fernández ha tenido a lo largo de estos 13 años no solo en el propio centro educativo, sino también con las familias que llevan a sus pequeños al CEIP Xacinto Amigo Lera de Portomouro. Una triste despedida a un ejemplo para pequeños y mayores al que todos le desean lo mejor en su nueva etapa profesional.