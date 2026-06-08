Luz verde al acuerdo único entre el Sergas y las universidades gallegas para la formación en Medicina

El Consello da Xunta ha dado luz verde este lunes al acuerdo único entre el Servizo Galego de Saúde (Sergas) y las tres universidades públicas de Galicia para la utilización de las instituciones sanitarias con fines docentes, asistenciales y de investigación. Este documento sustituye a los que anualmente firmaba el Ejecutivo gallego con cada una de las universidades.

El Gobierno autonómico invertirá 21,5 millones de euros hasta 2030 con el objetivo de "blindar la excelencia de la formación y la investigación sanitaria en Galicia" a través de este acuerdo. Así, la Xunta destinará 5,3 millones anuales a esta iniciativa con la que define la colaboración entre las instituciones sanitarias y educativas.

El concierto único regula el empleo de los hospitales y de los centros de salud para la docencia universitaria, el desarrollo conjunto de proyectos de investigación, la vinculación directa de las plazas asistenciales con las plazas docentes o la ordenación del personal implicado, en que se incluye el profesorado asociado de Ciencias da Saúde

El nuevo marco común modernizará la colaboración entre instituciones y también "dará cumplimiento al previsto en el convenio firmado entre la Xunta de Galicia y las tres universidades gallegas en el referido a la descentralización del grado de Medicina", según explicó esta mañana en rueda de prensa el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda.

Este nuevo concierto también incluye las aportaciones para la financiación de las plazas de profesores asociados en Ciencias da Saúde del Grao de Enxeñaría Biomédica, por importe de 279.982 euros, para sus cuatro años de vigencia.

Otros asuntos

La Xunta, por otro lado, aportará nueve millones a las universidades gallegas y a la Fundación Empresa- Universidade Galega (Feuga) para la contratación de 40 investigadores internacionales de alto nivel con el nuevo programa de captación de talento Talentgal. La primera convocatoria ya está abierta y captará a 20 profesionales; la segunda será en 2027.

El Consello da Xunta también tomó conocimiento de la creación de los Premios de sostibilidade empresarial de Galicia, destinados al centenar de entidades públicas y privadas adheridas al Sistema Comunitario de Gestión de Auditoría Medioambientales (EMAS, por sus siglas en inglés), que es un instrumento voluntario de la Unión Europea.

Otro asunto del que tuvo conocimiento este lunes la Xunta de Goberno local fue el inicio de los trabajos de señalización del Camiño do Litoral, que previsiblemente se podrá recorrer ya este verano. Esta ruta tiene 1.300 kilómetros de longitud y está dividida en 52 etapas que conectan 78 concellos costeros.

PAU y visita del Papa

El presidente de la Xunta insistió a preguntas de los medios que su Ejecutivo "ni prepara, ni revisa ni corrige" las pruebas de la PAU, en referencia a los errores detectados la semana pasada. "Entiendo la indignación de los jóvenes, se juegan muchísimo", señaló Rueda, que añadió que dentro de poco se conocerán las propuestas de la Xunta para participar en la elaboración de los exámenes: "Podemos aportar".

Respecto a la visita del Papa a España, Alfonso Rueda ha celebrado el "enorme poder de convocatoria" que tiene para "hablar de valores": "Nos hace mejores a todos". El presidente de la Xunta señaló además que su Ejecutivo continúa trabajando para que León XIV visite Santiago de Compostela el próximo año, aunque reconoció que "no es sencillo".

Rueda, por último, respaldó el plan estival del Sergas, que prevé cerrar un 10% de las camas este verano. "Es flexible y adaptable según las circunstancias. Que nadie tenga duda de que todos los meses del año la atención sanitaria queda perfectamente garantizada", añadió el mandatario autonómico.