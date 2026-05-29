El instituto Saturnino Montojo de Ferrol, ganador de la Liga Escolar de Debate

La primera edición de la Liga Escolar de Debate organizada por la Xunta de Galicia ha finalizado y ya tiene a su ganador. El instituto Saturnino Montojo de Ferrol ha resultado vencedor en una final disputada en el IES Eusebio da Guarda de A Coruña este viernes.

En segundo lugar quedó el IES Xulián Magariños de Negreira. En total participaron 15 centros y 60 estudiantes en un torneo que se desarrolló en tres fases.

En la final, el concelleiro de Educación, Román Rodríguez, acompañado por la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, agradeció el trabajo tanto de los estudiantes como del profesorado.

Rodríguez también destacó sobre el debate que "se trata de una actividad pensada para que el alumnado prepare los temas y trabaje su oratoria y la exposición y defensa de argumentos, al tiempo que fomentamos el diálogo, la resolución pacífica de las discrepancias y el trabajo en equipo".

El equipo ferrolano que resultó ganador, compuesto por Inés Toimil, Martina Santorum, Lada Zulinska, Mariana González, Carmen Hermida y Sara Pérez, recibió un distintivo especial, mientras que el profesorado obtuvo certificaciones de innovación educativa.