El ANPA del IES de Brión (A Coruña) exige soluciones frente a las "altas temperaturas" en las aulas

El ANPA Pedra Viada, del IES de Brión (A Coruña), ha denunciado públicamente un problema de "altas temperaturas" en las aulas que, según un comunicado, "afectan a la actividad y a la salud" del alumnado y del conjunto de trabajadores que presentan sus servicios en este instituto público. Por ello, urgen una solución para evitar posibles golpes de calor.

La asociación de madres y padres ha ligado esta situación a la falta de un sistema de climatización y de elementos efectivos que impidan la incidencia del sol en determinadas aulas, lo cual provoca esta circunstancia "en los días de mayor insolación".

Han sido múltiples las comunicaciones remitidas "sin respuesta" a la Consellería de la Educación y al Concello. El ANPA asegura que la situación fue informada al departamento autonómico ya hace más de dos años escolares. También lo ha informado directamente el equipo directivo del centro, que propuso la colocación de vinilos con filtro solar en las ventanas de las aulas más afectadas, con un gasto estimado en 15.000 euros.

"No se recibe respuesta a los correos electrónicos enviados, ni a los escritos presentados por registro, ni a las peticiones desde el equipo directivo del centro", han aquejado. Asimismo, han afeado al Consistorio que "descartase" intervenir o contribuir en la búsqueda de soluciones.

"Cuando llamemos desde Urgencias mientras acompañamos a uno de los alumnos que haya sufrido un problema de salud a consecuencia del calor, ¿habrá alguien que descuelgue el teléfono y ofrezca una solución?", han zanjado, de forma retórica.