El programa Parlamento Xove supera los 3.700 participantes desde su creación en Galicia

El programa Parlamento Xove, impulsado por la Xunta de Galicia, ha alcanzado en su actual edición cerca de 3.700 participantes, según destacó este sábado el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos.

El responsable autonómico asistió en O Carballiño a la fase clasificatoria de la categoría de Bachillerato, celebrada en la Residencia de Tempo Libre do Carballiño, donde varios equipos compiten por un puesto en la final que tendrá lugar en el Parlamento de Galicia el próximo mes de junio.

Durante la visita, el conselleiro destacó la consolidación de esta iniciativa, que se desarrolla desde 2010 y en la que ya han participado más de 750 equipos formados por estudiantes de diferentes niveles educativos.

López Campos subrayó el interés que despierta entre la juventud un programa que busca fomentar habilidades como el trabajo en equipo, la capacidad de argumentación o la expresión oral.

La fase celebrada este fin de semana reunió a 127 estudiantes de Bachillerato, que debatieron sobre si la digitalización mejora realmente la calidad del aprendizaje.

Los participantes deben defender una postura a favor o en contra, asignada por sorteo pocos minutos antes del inicio de cada enfrentamiento dialéctico, lo que obliga a los equipos a preparar argumentos desde distintas perspectivas.

En total, la edición actual cuenta con 307 participantes organizados en 64 equipos, distribuidos en cuatro categorías: Educación Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional, Universidad y una nueva modalidad denominada Posformativa.

Esta última constituye una de las principales novedades del programa en 2026, ya que permite seguir participando a jóvenes que ya no están vinculados al sistema educativo.

Según explicó el conselleiro, con esta incorporación se pretende ampliar la experiencia del programa y mantener implicadas a personas que ya han pasado por él en etapas anteriores.

La otra novedad de esta edición es la adaptación de los temas de debate en la fase final según el nivel educativo de cada categoría, con el objetivo de ajustar los contenidos al grado de madurez y análisis de los participantes.

El programa Parlamento Xove está promovido por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude y se centra en la investigación y el debate sobre cuestiones de actualidad.

Desde su puesta en marcha, y sumando la edición en curso, han participado 752 equipos y más de 3.600 jóvenes procedentes de centros educativos gallegos, a los que se suman por primera vez tres equipos de la nueva categoría Posformativa.