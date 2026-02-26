Las entradas para la Gala Intercentros 2026 de A Coruña salen mañana viernes a la venta

Uno de los eventos más esperados por los más pequeños de A Coruña está a punto de llegar: la Gala Intercentros. Una cita en el que música y solidaridad se dan la mano cada año y que este 2026 se celebra el 13 de marzo. Las entradas para poder presenciarlo salen mañana viernes a la venta.

La organización del evento ultima detalles para convertir el Coliseum en una gran fiesta dentro de dos semanas. Esta actividad educativa musical y solidaria destinará la recaudación de este 2026 a las asociaciones BoanoiTe y Adaceco.

Y es que la entrada para disfrutar del espectáculo que los niños y niñas de A Coruña están preparando es benéfica. Las localidades salen mañana viernes a la venta tanto a través de la web Ataquilla.com como de forma presencial en el kiosko de la plaza de Ourense.

El precio es único: 10 euros. Una aportación a la que se suma la colaboración de un kilo de alimentos, como cada año.

Más de 1.000 alumnos se dieron cita en la edición del año pasado, brillando con preparadísimas actuaciones de directo, canciones, coreografías. Una gran fiesta a la que se unió el rapero Habló Pablo y que hizo vibrar a los asistentes.

Intercentros ha celebrado ya la primera de las dos grandes citas del 2026 en el colegio Santo Domingo FESD, que fue todo un éxito. Ahora, se prepara para el gran evento del Coliseum, que promete repetir el éxito del año pasado el próximo 13 de marzo.