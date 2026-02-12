Rosa Crujeiras gana en votos en las elecciones de la USC, pero se enfrentará a Maite Flores en una segunda vuelta

Las catedráticas Rosa Crujeiras y Maite Flores se enfrentarán en una segunda vuelta para decidir quién se convierte en la primera rectora de la historia de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Así lo ha decidido este jueves una comunidad universitaria que ha votado mayoritariamente a Crujeiras --suma el 41% del voto ponderado--, pero que volverá a las urnas en el mes de marzo tras no alcanzar ninguna de las candidatas el 50% de los votos.

En concreto, la catedrática de Estadística ha ganado en los cuatro sectores en los que se divide la comunidad universitaria, así, ha sido la más votada entre el profesorado doctor con vinculación permanente --459 votos--; también entre el personal docente e investigador; el personal de administración y servicios; y entre los estudiantes, donde ha recabado 2.995 votos.

Por su parte, Maite Flores superó por solo 33 votos ponderados a María José López Couso --536 frente a 503-- y, en este caso, fue el apoyo de los estudiantes y del personal de administración y servicios quien decidió que fuese la catedrática en Óptica quien se enfrente a Crujeiras en la segunda vuelta, cuya votación se celebrará el 11 de marzo.

Finalmente, la cuarta posición fue para Alba Nogueira, quien alcanzó el 15% del voto ponderado, un resultado que ha dejado a la catedrática en Derecho en la última posición de estas elecciones a la rectoría de la USC.

Voces de las candidatas

En un audio difundido a los medios, Crujeiras se ha mostrado "muy agradecida por todo el apoyo recibido", además de "muy satisfecha con los resultados", que ha calificado de "increíbles en todos los sectores".

"Esto realmente nos da muchísimos ánimos para continuar hacia la segunda vuelta, creo que demuestra que tenemos un proyecto que convence a la comunidad universitaria. Así, seguiremos trabajando y dialogando para poder dirigir esta universidad en los próximos años", ha celebrado.

Por su parte, Maite Flores ha aseverado que "en unas elecciones marcadas por la elevada participación, la comunidad de la USC decidió darnos la oportunidad de pasar a la segunda vuelta y, obviamente, estamos muy satisfechos y agradecidos".

"Tendremos tiempo estos días de analizar los resultados al por menor y también muchas cosas que pasaron en la recta final de la campaña e incluso en esta jornada electoral, pero ahora lo que toca es darles las gracias a todas las personas que confiaron en esta candidatura y en nuestro proyecto de futuro y, sobre todo, agradecer también el trabajo realizado por todo el equipo de la candidatura".

En este contexto, ha destacado también los "grandes resultados" de Rosa Crujeiras, pero ha insistido en que su candidatura "tiene la capacidad, la ilusión y la fuerza suficientes para alcanzar el objetivo final". "En esta historia, aún quedan muchos capítulos por escribir", ha concluido.

También ha tenido palabras para las candidatas que han quedado en tercera y cuarta posición, María José López y Alba Nogueira, a las que ha agradecido su "compromiso con la institución y la valentía" de presentarse a las elecciones.

Por su parte, María José López Couso ha compartido su "decepción" ante estos resultados y ha insistido en la "excelencia" tanto de su programa como de su equipo, aunque ha reconocido que, quizás "no lograron llegar de forma plena a la comunidad universitaria y conseguir ese respaldo".

Preguntada sobre posibles apoyos a las dos candidatas que irán a la segunda vuelta, López Couso ha señalado que "hoy no es el día de hablar de esto", sino de "felicitar a las dos personas que pasaron a segunda vuelta y analizar en qué no se acertó".

Finalmente, Alba Nogueira ha admitido que los resultados "evidentemente no son buenos y no eran los que esperan". "No conseguimos convencer a la comunidad universitaria", ha lamentado.

"Felicitar a las dos candidatas que pasan a la segunda vuelta y desear que sean lo mejor para la USC y que trabajen para que la USC en el futuro esté mucho mejor de lo que está ahora", ha defendido. Con todo, ha considerado "precipitado" el hablar de apoyos y ha asegurado que no será ella quien tome una decisión "que es colectiva".

Datos de participación y nuevo calendario

En cuanto a los datos de participación de estas elecciones, ha sido el sector del profesorado doctor con vinculación permanente el que más se ha movilizado, concretamente con un 95,94%.

El segundo sector que más se ha movilizado es el personal de administración y servicios, ha sido el 86,71%. La movilización del personal docente e investigador se ha situado en el 71,04% y, finalmente, la participación entre los estudiantes ha sido del 30,83%.

Cabe recordar que el artículo 48 del Regulamento Electoral Xeral de la USC refleja que en este sistema de votación ponderada, el Sector I --profesorado doctor con vinculación permanente-- supone el 51% de los votos; el Sector II --restantes categorías de personal docente e investigador-- el 11%; el Sector III --alumnado matriculado en titulaciones oficiales-- el 28% y, finalmente, el Sector IV --personal de administración y servicios-- el 10%.

Con todo, la votación de esta segunda vuelta se celebrará el 11 de marzo y las candidatas podrán hacer campaña electoral desde el 27 de febrero hasta el 9 de marzo.