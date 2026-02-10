Ya es oficial: la Xunta anuncia la fecha de las oposiciones de Educación 2026 con 1.601 plazas

El pasado 4 de febrero, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, dio a conocer la distribución de las plazas por especialidad de la convocatoria de oposiciones de Educación este 2026. Ahora ya se ha confirmado la fecha en la que miles de aspirantes deberán examinarse para optar a una plaza en la enseñanza pública.

"Las pruebas comenzarán el 20 de junio, una vez termine el curso", explicó el director general de Centros y Recursos Humanos, Jesús Álvarez. Está previsto que todos los exámenes concluyan el 19 de julio, para proceder posteriormente a la adjudicación de los destinos provisionales de aquellos que obtengan su plaza con el objetivo de que se incorporen a sus puestos en septiembre.

La Oposición de Educación será en el mes de junio

Las oposiciones de Educación en Galicia ya tienen fecha de inicio. Las pruebas arrancarán el próximo 20 de junio de 2026, una vez finalizado el curso escolar, y se prolongarán hasta el 19 de julio, con el objetivo de que el profesorado que obtenga plaza pueda incorporarse a su destino en el mes de septiembre.

La convocatoria ofertará un total de 1.601 plazas, distribuidas en 42 especialidades, lo que la convierte en una de las mayores ofertas de empleo público docente de los últimos años que permitirá mejorar la ratio en las aulas.

De ese total, 1.388 plazas (casi el 87%) serán de nuevo ingreso y las otras 213 corresponderán a promoción interna, para que aquellos que ya cuentan con plaza se puedan incorporar al cuerpo de profesorado.

Por cuerpos, se convocan 476 plazas para maestros en ocho especialidades, 852 para profesores de enseñanza secundaria en 29 especialidades y 60 plazas en cinco especialidades para profesores especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional. Las 213 plazas de promoción interna se dividen en 29 especialidades.

Como principal novedad, en esta convocatoria los/las interinos/as no estarán obligados/as a presentarse a las pruebas, una medida con la que se pretende agilizar el proceso selectivo.

Así, las oposiciones de 2026 elevan a 21.698 las plazas convocadas desde 2009 por la Xunta para renovar, estabilizar y permitir que los docentes avancen en su carrera profesional. "Galicia é dende hai anos a comunidade con menor interinidade docente do Estado", indican desde la Xunta de Galicia.