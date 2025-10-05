Los retos de la globalización del mercado laboral protagonizan la VI Feira de Emprego de ERLAC en A Coruña

Contenido patrocinado

Cuenta atrás para la sexta edición de la Feira de Emprego de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña (ERLAC), que se celebrará el próximo jueves, día 9 de octubre, en la Cidade das TIC. El encuentro, coorganizado por la propia escuela con la Xunta y con el patrocinio del Concello de A Coruña, será un óptimo punto de encuentro entre las empresas, el ámbito educativo y el mercado laboral. Contarán con stand en la feria más de 30 empresas de todos los sectores, con ofertas de trabajo de muy diversos perfiles: automatización de procesos industriales, arquitectura de sistemas, rama sociosanitaria, prevención de riesgos, logística, almacén textil, contabilidad, ciberseguridad, cocina, marketing y delineación son solo algunos de ellos.

Entre las compañías que estarán en la VI Feira de Emprego de ERLAC se encuentran ABANCA, Altia, Acebron Group, Aluman, Balidea, Carrefour, Clece, Disashop, El Corte Inglés, elPulpo, Genesal Energy, Grupo Clave, Flexiplan, Ilunión, Imatia, Jardanay, Luckia, Synergie y Vegalsa, entre otras. También colocarán su stand informativo la Unidade de Emprego de la UDC y el programa Xuventude Mentoring, la Asociación de Empresarias de A Coruña (AECO) y las entidades de los polígonos de Bergondo, A Grela y Carballo. Por el lado de las candidaturas, y entre numerosas personas apuntadas a título particular, ERLAC contabiliza ya más de 300 estudiantes en las inscripciones, procedentes de estudios de Grado, Formación Profesional y Bachillerato de diversos centros del área de A Coruña. Las inscripciones para participantes están todavía abiertas, a través de este formulario, hasta el martes día 7.

Programa 2025. Cedida

En esta ocasión, el tema central del encuentro será la movilidad laboral, y concretamente los retos y oportunidades que representan los procesos de globalización en el empleo y los movimientos migratorios de trabajadoras y trabajadores. Así, la mesa redonda central lleva el título Estranxeiría e emprego: o futuro do traballo nun mundo sen fronteiras. En ella participarán el gerente de Administración de ABANCA, Marcos Ramos, el responsable de Personas HR de Reganosa, Gonzalo Castañeira -ambos son también, respectivamente, docente y director del Máster en Recursos Humanos y People Analytics de ERLAC-, el de Borja Vecino, líder de reclutamiento Internacional-HR Project Leader de Grupo Clave, y el graduado social y socio de la gestoría Hermida & Campo Guillermo Hermida.

Esta mesa, al igual que otras entrevistas de entidades y empresas participantes, será emitida en directo en un programa especial de Voces de A Coruña, de Radio Voz, que también se realizará desde la feria.

Edición pasada de la feria. Cedida

Xosé Manuel Budiño en la inauguración

El acto de apertura, que arrancará a las 9:30, contará con una actuación muy especial a cargo del músico Xosé Manuel Budiño, acompañado del acordeonista Fran Barcia. A continuación, y con la introducción del director de Quincemil, Pablo Grandío, intervendrán autoridades de todas las administraciones: el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, la directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego de la Xunta, Zeltia Lado Lago, la concelleira de Emprego, Comercio e Mercados do Concello da Coruña, Diana Sobral Cabanas, la diputada de Emprego, Industria e Medio Ambiente da Deputación Provincial da Coruña, Rosa Ana García, la vicerrectora de Estudantes e Empregabilidade de la UDC, María José Lombardía y el director de ERLAC, Jesús Vázquez Forno.

La feria propiamente dicha, con los stands ya abiertos para recoger candidaturas, arrancará a las 10 en punto y se cerrará a las 14. Durante esas cuatro horas pasarán muchas más cosas en la Cidade das TIC, ya que ERLAC ha preparado una completa agenda centrada en la mejora de la empleabilidad, el entrenamiento en habilidades clave para la búsqueda de empleo y el desarrollo del talento. Las personas asistentes podrán participar también en una charla interactiva con la fundadora de Up Career Design, Eugenia Gargallo, que apunta en su título: Botar CV e cruzar os dedos non é estratexia. Deseña a túa busca con cabeza. La participación en todas estas actividades, al igual que en la feria en general, es totalmente gratuita.

ERLAC, un centro dinámico y comprometido

La Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña, con más de medio siglo de historia, imparte la titulación oficial de la UDC de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, además de varios másteres. Bajo la batuta de su director, Jesús Vázquez Forno, y su equipo, el centro universitario se ha convertido ya en un agente habitual en la organización de este tipo de eventos en A Coruña, siempre dirigidos a la dinamización y conexión del talento entre Universidad y empresa y al fomento de la mejora de las relaciones laborales y el empleo.