El premio Nobel de Física Takaaki Kajita impartirá una conferencia este lunes en A Coruña

Del 10 al 14 de agosto, A Coruña recibirá a científicos especialistas en la física de los sectores invisibles del Universo en el congreso internacional Invisibles26, en el marco del proyecto europeo ASYMMETRY. Dentro de la programación, por Takaaki Kajita, físico de la Universidad de Tokio y Premio Nobel de Física 2015 por el descubrimiento de la oscilación de los neutrinos, impartirá la conferencia inaugural.

El encuentro se celebrará en la sede de Afundación con investigadoras e investigadores de referencia mundial en la física de neutrinos, la materia oscura y la energía oscura.

Después de la intervención de Kajita, el programa seguirá con las charlas de expertos y expertas que abordarán los desafíos de la física fundamental.

El congreso tendrá una parte abierta al público con actividades centradas en el eclipse y su relevancia para la investigación.

El 11 de agosto, a las 19:00 horas, la astrofísica Dra. Eva Villaver, subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), impartirá en la Sede Afundación una conferencia divulgativa en español, abierta al público general, en la que explicará el fenómeno del eclipse solar y su importancia científica, justo el día antes al propio eclipse total.

La organización ha coordinado la asistencia de participantes y acompañantes a puntos de observación para ver el eclipse y también un plan de contingencia en caso de nubosidad.

El resto del programa científico está cerrado y las conferencias son por invitación, pero el congreso celebrará el Young Scientist Forum, un espacio destinado a jóvenes investigadoras e investigadores, especialmente doctorandas y doctorandos, que podrán presentar sus trabajos.

Entre las entidades organizadoras y participantes figuran instituciones de referencia global como Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, University of Tokyo, University of California Berkeley – Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL), el CERN y el Fermi National Accelerator Laboratory.

Junto a ellas, el congreso contará con la participación de todos los beneficiarios europeos del proyecto ASYMMETRY, procedentes de universidades y centros de investigación punteros en física fundamental, entre los que se encuentran la Universitat de València, el Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), el Instituto de Física Teórica UAM/CSIC, la Università di Bologna, el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), la Università degli Studi di Padova, la Universitat de Barcelona, la Université Paris-Saclay, la University of Southampton y la Universität Zürich.

El proyecto, tal y como indican desde la organización, tiene como objetivo fomentar la colaboración internacional, intersectorial e interdisciplinar en investigación e innovación mediante el intercambio temporal de personal investigador.

La acción forma parte de Marie Skłodowska-Curie Staff Exchange financiada por la Unión Europea a través del programa Horizonte Europa