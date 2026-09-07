'Resurrection' volverá a los cines de A Coruña en el arranque de programación de la Filmoteca de Galicia

La Filmoteca de Galicia retoma este martes, día 8, su programación en la sala José Sellier de A Coruña con la proyección de 'Resurrection', la última película del cineasta chino Bi Gan.

"Un homenaje al propio cine a través de un espectáculo visual que compitió en el Festival de Cannes de 2025 y ha logrado una destacada respuesta en las salas españolas", remarca.

La película tendrá un segundo pase el viernes, día 11, dentro de la sección Fóra de serie. Además, la cartelera de septiembre de la cinemateca de la Xunta se articulará en torno a tres ciclos dedicados a otros tantos autores.

El apartado clásico se centrará en Vittorio De Sica, mientras que habrá dos retrospectivas de cineastas contemporáneos: una en torno al documentalista alemán Viola Stephan y otra sobre el brasileño Kleber Mendonça Filho.