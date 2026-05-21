Plazas agotadas en A Coruña para ver el documental de Marc Jacobs realizado por Sofia Coppola

Sofia Coppola y Marc Jacobs en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

A Coruña celebrará este viernes una doble proyección de Marc by Sofia, el documental sobre el diseñador Marc Jacobs dirigido por Sofia Coppola. Será en la Fundación MOP a las 17:00 y a las 19:00 horas y las plazas ya están agotadas.

En total, 460 personas podrán ver el largometraje entre ambas sesiones. La fundación ha activado una lista de espera a la que es posible anotarse por si quedaran plazas libres.

En el documental, producido por A24, la cineasta captura el universo del diseñador estadounidense.

Ambos se conocieron en Nueva York a principios de los años 90, en lo que fue el inicio de una amistad que se extendió durante décadas.

En aquella época, Marc Jacobs lanzaba colecciones que marcarían a la generación que creció entre el grunge y Gossip Girl, mientras que Sofia Coppola se estrenaba como directora en 199 con La vírgenes suicidas. Años más tarde el diseñador se inspiraría en la película para su línea Heaven.

Ya en los 2000, Coppola se convirtió en la imagen de la fragancia Daisy de Jacobs en una campaña fotografiada por Jürgen Teller. Con su línea Marc by Marc Jacobs, lanzada en 2001, Jacobs alcanzó un éxito comercial global; dos años después, Coppola ganó el Óscar al Mejor Guion por su segundo largometraje, Lost in Translation.

Ahora, el documental Marc by Sofia, el primero de la directora, muestra a Jacobs trabajando en su entorno natural, diseñando su colección prêt-à-porter Primavera 2024 y reflexionando sobre las personas y la cultura pop que lo moldearon como The Supremes o Las amargas lágrimas de Petra von Kant.

En un estilo que recuerda al collage, Coppola retrata la pasión de ambos por la moda, el arte contemporáneo y la cultura juvenil.

El documental refleja la creatividad de diseñador y directora y su vínculo a través de los años con fragmentos como conversaciones por teléfono sobre Fassbinder, Fosse y Fiorucci.