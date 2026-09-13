Viñetas desde o Atlántico recorre la memoria histórica de A Coruña a través de sus exposiciones

El festival Viñetas desde o Atlántico llevó este sábado sus actividades más allá de las exposiciones para recorrer la historia reciente de A Coruña. El certamen organizó, en colaboración con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), la primera de las dos "rutas de la memoria" previstas en la programación de este año, una actividad que permitió descubrir diferentes espacios de la ciudad ligados a la represión franquista y a la intensa vida cultural coruñesa anterior y posterior al golpe de Estado de 1936.

Cerca de 30 personas participaron en un recorrido que se prolongó durante más de dos horas y que estuvo conducido por David Lozano, representante de la ARMH. La ruta partió de los jardines de Méndez Núñez, junto al Kiosco Alfonso, y pasó por la plaza de Pontevedra y las calles Orzán, Socorro, Sol, Real y Beiramar, antes de terminar frente a la Casa Museo Casares Quiroga.

La propuesta buscó conectar estos lugares con historias reales de personas represaliadas, encarceladas o asesinadas durante la dictadura, además de con diferentes episodios de la historia cultural y social de la ciudad. En el recorrido participaron también familiares de víctimas y representantes de entidades culturales, que aportaron sus propios testimonios y conocimientos.

Entre ellos estuvieron Beatriz Trillo, nieta de Beatriz González Villar, viuda de André García Ferreiro, represaliado por el franquismo; el cineasta Rafael Toba; María Xosé Bravo y Carmela Galego, de la Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, y Pilar Otero, nieta de Josefa Paz, también represaliada durante la dictadura. Sus intervenciones permitieron poner rostro y recuperar las historias de una parte de la memoria de A Coruña que todavía permanece vinculada a diferentes espacios de la ciudad.

De la cultura coruñesa a la represión franquista

A lo largo del itinerario se abordaron cuestiones como la actividad del centro de estudios sociales Germinal, estrechamente relacionado con la historia del anarquismo en A Coruña, o el papel de la ciudad en la red de apoyo a la guerrilla y a las familias que le dieron acogida. También se recordaron las historias de artistas coruñeses represaliados, entre ellos Camilo Díaz Baliño, padre de Isaac Díaz Pardo, Francisco Miguel y Luis Huici.

La ruta permitió recuperar además nombres fundamentales de la vida cultural gallega, como Ánxel Casal y María Miramontes, así como proyectos y publicaciones vinculados a A Coruña, entre ellos las revistas Lar, Nós y Alfar. Los participantes recordaron también episodios especialmente duros de la represión, como las quemas de libros que afectaron a espacios culturales como la biblioteca del centro Germinal.

La memoria histórica estuvo así vinculada a la propia programación de la 29ª edición de Viñetas desde o Atlántico. Durante la actividad se hicieron referencias a novelas gráficas incluidas en el festival, como O eco dos días rotos, de Alberto Taracido, y Franco, de José Pablo García, utilizando la historieta como otra vía para acercarse a la historia reciente.

El director de Viñetas, Manel Cráneo, destacó antes de iniciar el recorrido la importancia de abordar estos temas y recordó que, "por desgracia, siguen siendo tan necesarios hoy en día". Al finalizar la actividad, David Lozano entregó a los participantes una guía elaborada por la ARMH en colaboración con el festival, con referencias a novelas gráficas y espacios web relacionados con la memoria histórica.

Viñetas continúa en A Coruña durante septiembre

La programación del festival continúa durante este mes con alrededor de 20 propuestas destinadas a mantener la actividad de Viñetas más allá del periodo principal del certamen. Entre ellas figuran diez visitas guiadas a las exposiciones Viñetas con Memoria Social, en el Kiosco Alfonso; De Archimboldo a Marcopola, de Jacobo F.S., y Un paseo por Springfield. Los Simpson en la colección de Raúl García.

La programación infantil también tendrá protagonismo los sábados de septiembre en Palexco, dentro de Viñetas Mini y en colaboración con Autobán. Los días 19 y 26, a las 12:00 horas, Chano Ripio impartirá el taller "Dibuja tu historieta de Los Simpson", dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años.

Las actividades se prolongarán hasta finales de mes, con varias citas previstas para el viernes 25. A las 12:00 horas se presentará en la Casa Museo Picasso el fanzine Nai dos desterrados, realizado en colaboración con Amnistía Internacional. Una hora después, en la Fundación Luis Seoane, Pedro Rojo, presidente de la asociación Al Fanar, guiará una visita por la exposición Cómic palestino. Voces propias, grito colectivo, que permanecerá abierta hasta el 27 de septiembre. Ese mismo día, a las 19:00 horas y en el mismo espacio, ofrecerá una charla sobre la historieta en Palestina.

Las inscripciones para los talleres infantiles, las rutas y las visitas guiadas pueden realizarse a través del correo kioscoalfonso@coruna.gal.