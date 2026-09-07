El regalo que emocionó a la familia que fundó Las Meninas de Canido, en Ferrol: "No lo voy a olvidar nunca"

'Las Meninas de Canido' es algo más que un festival de arte urbano. Es una declaración de amor de un padre a una hija. De un ferrolano que no quería que su hija creciera en un barrio que, cada año que pasaba, se iba degradando más y más. "Un padre desea lo mejor para su hija", cuenta el propio Eduardo Hermida, que decidió convertir aquellas casas en ruinas en un lienzo para que su hija pudiera ver auténticas obras de arte en su trayecto del colegio a casa.

Estrela Hermida tenía por aquel entonces seis añitos. Su vida entera estaba en Canido. Sus padres le pusieron ese nombre porque así se llamaba una calle que hay al lado de la casa en la que se crió. Irse de allí no era una opción. Ya no solo se trataba de que su hija creciera rodeada de arte, sino también de dignificar el barrio y evitar que la gente se fuera de allí.

Eduardo escogió Las Meninas de Velázquez. Desde entonces le llaman Edu Meninas. Y, con él al frente de la organización, se han ido creando por todo el barrio diferentes versiones de este cuadro hasta llegar a unas 450 en total. Todas son especiales, pero este año una destacó entre todas las demás. En concreto, la obra de Edu Atman se ha ganado el corazón de toda la familia.

Una menina en negro sobre un fondo blanco ocupa toda la fachada. En ella destaca el corazón de la obra, que refleja a Eduardo Hermida y a su hija Estrela, el alma de Las Meninas de Canido. Un reflejo de la historia que hay detrás.

Desde que Edu Atman la terminó el pasado sábado, el abuelo entra y sale de la casa todo el rato. Quiere presumir del enorme lienzo que ahora preside la vivienda en la que vive con su hijo, también artista. "No ha parado de llorar en estos días. A todo el mundo que pasa por ahí se lo enseña con orgullo".

Estrela fue otra de las que también se emocionó. Sobre todo cuando vio a su abuelo, contentísimo, contándole a todo el mundo que pasaba quiénes eran los de la imagen.

Estrela Hermida y su abuelo delante de la casa familiar Cedida

"A mi padre no es el primer retrato que le hacen. Le hicieron uno el año pasado, pero la casa este año se derribó", cuenta. No son las únicas meninas que han desaparecido junto a algunas de las viviendas en ruinas. Aun así, saben que esta nunca desaparecerá mientras la familia siga viviendo allí. O incluso más.

"No lo voy a olvidar nunca"

"Me parece muy bonito y muy especial, ya que va a quedar ahí, espero que para siempre, y lo va a poder ver todo el mundo", reconoce Estrela. No se cansa de agradecerle al artista lo que hizo por ellos.

"Me preguntaron si podían hacer algo, pero para nada me esperaba esto", confiesa Eduardo. Fue toda una sorpresa que Estrela dice que "no voy a olvidar nunca".

Ahora toca recuperarse de esta resaca emocional. También toca hacer números. No hay que olvidar que Las Meninas es un proyecto familiar que ha ido creciendo año tras año, sumando artistas internacionales a su cartel. "Consume bastante mentalmente y pesa en los bolsillos", asegura Eduardo.

Por eso, esperan seguir recibiendo apoyo por parte de las administraciones para que esto "nunca desaparezca" y Canido se convierta en la capital del arte urbano por muchos años más.