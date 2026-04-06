Fallece Manuel Caamaño Suárez, referente del activismo cultural y la arquitectura popular gallega

El académico de la Real Academia Galega, Manuel Caamaño Suárez, ha fallecido este 5 de abril a los 90 años. Natural de Noia, fue una figura clave del activismo cultural y cívico en Galicia, además de un destacado estudioso de la arquitectura popular.

Nacido en 1936, Caamaño desarrolló desde muy joven un fuerte compromiso con la identidad gallega. Durante su etapa en Barcelona, a donde se trasladó para formarse en la Universitat Politècnica de Catalunya, tomó conciencia de la realidad cultural gallega y participó activamente en el impulso del movimiento asociativo, contribuyendo a la galleguización del Centro Galego de Barcelona y fundando el grupo Mocedade Galega.

Una vida dedicada a la cultura gallega

De regreso a Galicia en 1962, se estableció en A Coruña, donde desempeñó un papel fundamental en la vida cultural y social de la ciudad. Como presidente de la Agrupación Cultural O Facho entre 1966 y 1979, impulsó iniciativas clave para la normalización del gallego, como la popularización del Día das Letras Galegas, la creación de concursos literarios y la puesta en marcha de cursos de lengua gallega durante la Transición.

Su compromiso se extendió también al ámbito editorial. Formó parte de los consejos de la SEPT y de la Editorial Galaxia, y promovió la Sociedade Cultural Escola Aberta, desde la que se impulsaron importantes publicaciones sobre la realidad gallega. Esta labor fue reconocida con galardones como el Premio da Crítica de Galicia y el Premio Otero Pedrayo.

Como autor, dejó una amplia producción centrada en la cultura y la arquitectura tradicional de Galicia, con títulos como A casa popular o As construccións da arquitectura popular. Patrimonio etnográfico de Galicia, obra que recibió destacados reconocimientos.

Además de su faceta intelectual, Caamaño mantuvo una intensa actividad en el ámbito asociativo. Fue uno de los fundadores de revistas como Teima y Tempos Novos, participó en la creación de ADEGA y la Fundación Castelao, y desempeñó responsabilidades en entidades como el Museo do Pobo Galego o la Universidad de A Coruña, donde ejerció como profesor asociado durante 25 años.

Campo de trabajo

En el ámbito profesional, desarrolló su carrera como arquitecto técnico en empresas como Agroman y Dragados y Construcciones, participando en proyectos relevantes como el polígono de Elviña o el pabellón de Riazor.

Miembro de la Real Academia Galega desde 2004, Manuel Caamaño Suárez deja tras de sí una trayectoria marcada por su compromiso con la cultura, la lengua y el patrimonio de Galicia.