El programa Lecer sigue en lucha en A Coruña: "Lo que eran unos días, son semanas y son meses"

Profesores y usuarios del programa municipal Lecer se concentraron este jueves en la plaza de María Pita, en A Coruña, coincidiendo con la celebración del pleno, para protestar por los impagos y la situación de incertidumbre que atraviesa el servicio.

Durante la movilización, los participantes realizaron caceroladas y corearon consignas como "Queremos traballar, queremos cobrar", "Programa Lecer, deixachelo morrer", "Escoita Gonzalo, seguimos sen traballo" o "Ágora e Fórum, queremos solucións".

La protesta reunió a docentes afectados y usuarios del programa, que denuncian la falta de avances en la resolución del conflicto.

Según explicaron los profesores, más del 15% de la plantilla continúa sin cobrar. En concreto, de los 63 docentes del programa, 53 ya han cobrado, pero 10 siguen a la espera, una situación que se arrastra desde hace semanas.

Los afectados aseguran que la falta de una empresa puente debido a la deuda pendiente está retrasando todo el proceso, lo que ha provocado que lo que inicialmente iba a resolverse en cuestión de días se esté prolongando durante semanas e incluso meses.

La última información que han recibido, indican, es que no hay compromiso de que el problema quede solucionado en abril.

Esta situación también genera incertidumbre sobre el inicio de las clases. Los docentes recuerdan que los cursos se pagan por sesiones, normalmente de 12 o 16 clases, y que en el primer caso las actividades deberían comenzar el 26 de marzo. Sin embargo, temen que esa fecha tampoco se cumpla.

"Deberíamos estar trabajando el 26 de marzo y los alumnos en el aula o paseando por la ciudad según la actividad, pero tenemos la sensación de que ni el 26 de marzo ni abril", lamentan desde el colectivo.

A la concentración acudieron también representantes del PP y del BNG, que mostraron su apoyo a los afectados mientras la protesta se desarrollaba a las puertas del consistorio coruñés.

Los manifestantes reclaman al Ayuntamiento una solución inmediata que permita regularizar los pagos y garantizar el futuro del programa.