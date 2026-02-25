Fallece una persona y otra resulta herida en Taboada (Lugo) tras una colisión entre dos coches

Una persona ha fallecido este miércoles y otra ha resultado herida en una colisión frontal entre dos vehículos en el kilómetro 41 de la N-540, en el municipio lucense de Taboada.

Según el 112 el accidente se produjo en Moreda pasadas las 20:00 horas y los alertadores advertían de que una de las personas implicadas no respondía a estímulos.

De este modo, se solicitó la acción de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil de Tráfico, GES de Monterroso y voluntarios de Protección Civil de Taboada, así como de los operarios de conservación de la carretera.