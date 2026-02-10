La patronal del transporte de viajeros en A Coruña achaca a "desinformación" el rechazo del preacuerdo

Las empresas del sector del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña han vinculado con la "falta de información" o la "desinformación" el rechazo mayoritario de trabajadores y trabajadoras al preacuerdo sobre el convenio suscrito por CCOO y UGT. La CIG no firmó el documento al considerar que incluye "avances mínimos".

Respecto a la reunión de ayer lunes, que se saldó sin acuerdo, las compañías señalan que "con la reactivación de la negociación colectiva del sector de transporte de viajeros en autobús de la provincia de A Coruña, las organizaciones empresariales entienden que ayer se puso de manifiesto" esta "falta de información".

"En la reunión con los sindicatos de ayer volvieron a examinarse uno a uno los distintos asuntos que había sobre la mesa con el objetivo de evitar nuevas interpretaciones confusas o inadecuadas", asegura la patronal.

"De este modo, en el difícil contexto actual, en los últimos siete años el sector sufrió un incremento de costes de un 8,4%, el preacuerdo supondría para el conjunto de trabajadores del sector un incremento salarial del 22,1%, 15,3% entre los años 22 a 24, 3,4% para 2025 con efectos retroactivos y 3,4% con revisión del IPC real para 2026", añade el comunicado.

La patronal continúa: "El documento incluye propuestas para el fomento de la jornada continuada, con un plus de 8 euros diarios, la reducción de la jornada anual a las 1.800 horas, dos días de asuntos propios, plus de disponibilidad horaria para servicios discrecionales del 60% del salario base, plus de absentismo de 1.000 euros anuales, acumulación del permiso de lactancia en 17 días continuados".

"La voluntad de la patronal es hoy aclarar todas las cuestiones dudosas o interpretadas erróneamente a través de la central CIG, con absoluta voluntad de diálogo y confiando en que nadie caiga en el error de querer imponer su criterio", señala el comunicado, que concluye que la negociación colectiva "es algo dinámico y que en breve se iniciará la del convenio para 2027".

La CIG rechazó el preacuerdo suscrito por la patronal con CCOO y UGT. Un documento al que los trabajadores votaron "no" con 831 votos frente a los 336 registrados a favor, obligando a continuar con las negociaciones.

La reunión mantenida este lunes terminó sin acuerdo y sindicatos y patronal están emplazados a un nuevo encuentro este jueves. Mientras, la CIG mantiene la convocatoria de huelga indefinida desde mañana miércoles.