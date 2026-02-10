Huelga indefinida a partir de este miércoles en A Coruña: estos son los servicios mínimos

La huelga del transporte en autobús pasará a tener carácter indefinido a partir de este miércoles, después de que la reunión mantenida este lunes entre la patronal y los sindicatos finalizase sin acuerdo. El encuentro, celebrado en Santiago de Compostela y mediado por la Xunta, no logró acercar posturas entre las partes.

En la reunión participaron representantes de la patronal del sector y de los sindicatos CIG, UGT y CC.OO, aunque, según trasladan las organizaciones sindicales, el entendimiento sigue siendo lejano. Está prevista una nueva convocatoria este jueves, un día después del inicio del paro indefinido, siempre que la huelga no sea desconvocada previamente.

Ya en el mes de diciembre, los sindicatos habían advertido de la posibilidad de iniciar una huelga indefinida a partir del 2 de febrero. Sin embargo, ante la expectativa de que las negociaciones pudieran fructificar, se optó por aplazar la medida para seguir intentando alcanzar un acuerdo entre todas las partes implicadas.

Tras varias jornadas de reuniones y numerosas horas de negociación, el desbloqueo no se ha producido. De este modo, finalmente será este miércoles 10 de febrero cuando la huelga pase a ser indefinida, afectando al servicio de autobuses en Galicia.

Ante esta situación, la Xunta ha establecido unos servicios mínimos que deberán comenzar a funcionar desde el inicio del paro indefinido.

El futuro de la huelga dependerá ahora del resultado de la reunión prevista para este jueves. En caso de no alcanzarse un acuerdo, el paro continuará de manera indefinida hasta que se cumplan las condiciones reclamadas por los sindicatos tanto a la patronal como a la administración autonómica.

Estos son los servicios mínimos