Finaliza sin acuerdo la reunión del sector de transporte de viajeros por carretera de A Coruña

Una pasajera en la estación de autobús de A Coruña durante la huelga. Enrique Romanos Tardío

Si nadie da un golpe encima de la mesa, el sector de transporte de viajeros por carretera en A Coruña afrontará una huelga general indefinida.

Tras la reunión celebrada este mediodía en Santiago de Compostela, con la mediación de la Xunta y representantes de la patronal, CIG, UGT y CC.OO, el acuerdo sigue lejano. La siguiente será el jueves, un día después de que de comienzo el paro general si no se desconvoca antes.

Los sindicatos UGT y CC.OO, firmantes del primer preacuerdo que fue rechazado en urna por el sector el pasado miércoles, solicitaron aclaraciones para dejar constancia en acta del mismo y "evitar interpretaciones malintencionadas para confundir al sector".

En concreto, los puntos a tocar han versado sobre la cotización de las dietas, ninguna hasta la fecha, incluidas las de banda horaria, aunque las situaciones derivadas de acuerdos previos se mantendrán como condición más beneficiosa.

En cuanto a los atrasos, UGT subraya que se aplicarán a todos los conceptos retributivos y no solo al salario base, garantizando así una regularización completa de las cantidades pendientes.

En relación con la organización del tiempo de trabajo, se establece un plus de jornada continua de 8 euros diarios, que no impide el cobro de la dieta de banda horaria ni de cualquier otra existente.

El personal con jornada partida no percibirá este plus y seguirá cobrando las dietas en los mismos términos que hasta ahora, ya que la hora de comida implica partir la jornada.

Además, quienes ya venían cobrando banda horaria u otras dietas no se verán afectados por la implantación del nuevo complemento.

Del mismo modo, durante el período de vacaciones, se abonarán entre 20 y 22 días del plus de jornada continua, tal y como recoge el acuerdo, un criterio que queda aclarado y ratificado en el texto. Asimismo, en los supuestos de baja médica, todo el tiempo de incapacidad temporal computará a efectos del cálculo de este plus en vacaciones como si la persona trabajadora estuviese en activo.

El sindicato abordará dos días de reflexión interna, estando citadas las partes el próximo jueves y suspendiendo la huelga por su parte que estaba convocada para el miércoles. Defienden que la mesa sigue "trabajando".

CIG recalca que hoy no hubo ninguna negociación

El sindicato CIG, el único que no firmó el primer preacuerdo, resalta que en esta reunión "no hubo ningún tipo de negociación".

"UGT y CC.OO hicieron preguntas sobre el preacuerdo que el personal rechazó, recogieron las respuestas y el jueves contestarán si están de acuerdo o no con ese acuerdo que el personal rechazó", explican fuentes cercanas a la negociación.

"Todo en el aire"

Fuentes de CC.OO explicaron a Quincemil que "está todo en el aire" tras el encuentro de hoy. Remarcan que el jueves regresarán a un nuevo encuentro con la mediación, con la esperanza de seguir avanzando en la negociación.