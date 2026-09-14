Así es el nuevo plan de residencias de la Xunta: 1.800 plazas, el 60% públicas, en 25 concellos

El Consello da Xunta ha dado este lunes luz verde a un nuevo plan de residencias que permitirá crear 1.800 plazas, el 60% de ellas públicas, en 25 centros distribuidos en las cuatro provincias gallegas. La iniciativa da cumplimiento al compromiso adquirido por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el Debate de Estado de Autonomía de 2025.

Así lo han informado esta mañana el propio Rueda y la conselleira de Política Social, Fabiola García. Ambos destacaron que el plan aprobado este 14 de septiembre va destinado a dotar a los municipios de menos de 25.000 habitantes que no tienen residencia de este servicio y que permitirá generar alrededor de 1.000 empleos.

Fabiola García indicó durante su intervención que el Gobierno gallego lleva "muchos años" trabajando para que las personas puedan hacerse mayores como deseen, reivindicando algunas de las medidas puestas en marcha por la Xunta en este sentido, desde el Bono Coidado hasta la red de Casas do Maior.

El nuevo plan de residencias, "el más ambicioso de la historia de Galicia" según García, promoverá la construcción de 24 centros a los que hay que sumar el comprometido en Ribeira. La conselleira de Política Social explicó que la Xunta desarrollará el proyecto "mano a mano" con el sector, siguiendo un modelo de colaboración público-privada.

¿Dónde estarán las residencias?

La iniciativa establece la creación de 12 lotes, cada uno de ellos formado por una residencia principal de 100 plazas y otra satélite de menor tamaño. Ambas estarán ubicadas en concellos cercanos para optimizar recursos. Fabiola García concretó los concellos en los que se ubicarán los centros, provincia a provincia:

Habrá ocho lotes en A Coruña : en la zona de Noia-Barbanza, la residencia principal estará en O Porto do Son y la satélite en Outes; en Eume-Ortegal, Mañón acogerá la principal y Cariño la satélite; Bergantiños-Costa da Morte contará con dos centros en Carnota (principal) y Cabana de Bergantiños (satélite); y las Mariñas Coruñesas tendrán la residencia principal en Oza-Cesuras y la satélite en Carral

: en la zona de Noia-Barbanza, la residencia principal estará en O Porto do Son y la satélite en Outes; en Eume-Ortegal, Mañón acogerá la principal y Cariño la satélite; Bergantiños-Costa da Morte contará con dos centros en Carnota (principal) y Cabana de Bergantiños (satélite); y las Mariñas Coruñesas tendrán la residencia principal en Oza-Cesuras y la satélite en Carral La provincia de Lugo contará con dos lotes: Lugo-Sarria tendrá la residencia principal en O Corgo y la satélite en O Páramo; mientras que en Lugo-Sur habrá una en O Saviñao (principal) y otra en Folgoso do Courel (satélite)

contará con dos lotes: Lugo-Sarria tendrá la residencia principal en O Corgo y la satélite en O Páramo; mientras que en Lugo-Sur habrá una en O Saviñao (principal) y otra en Folgoso do Courel (satélite) Ourense tendrá otros dos lotes: O Ribeiro tendrá la residencia principal en Ribadavia y la satélite en Castrelo de Miño; mientras que Ourense contará con una principal en San Cibrao das Viñas y otra satélite en Toén

tendrá otros dos lotes: O Ribeiro tendrá la residencia principal en Ribadavia y la satélite en Castrelo de Miño; mientras que Ourense contará con una principal en San Cibrao das Viñas y otra satélite en Toén Los cuatro lotes restantes son para Pontevedra: Porriño-Val Miñor tendrá la residencia principal en O Porriño y la satélite en Baiona; en O Salnés, la principal será la de Sanxenxo y la satélite la de Cambados; Pontevedra-Caldas tendrá residencia en Marín (principal) y Moraña (satélite); y O Condado-Paradanta contará con una en Arbo (principal) y Padrenda (satélite, está en la provincia de Ourense)

Los ayuntamientos deben adherirse al proyecto en el plazo de un mes y, desde entonces, dispondrán de un año para ceder una parcela a la Xunta, que se ha comprometido a colaborar con las administraciones locales a lo largo de todo el proceso.

Fabiola García concretó durante su intervención que los municipios habían sido seleccionados en base a cuestiones demográficas, el envejecimiento de la población y a la necesidad de no desarraigar a las personas mayores de su entorno. En todo caso, son municipios con menos de 25.000 habitantes que no tienen plazas para dependientes de grado 2 ni 3 y que no son beneficiarios de iniciativas similares.

Preguntada sobre la posibilidad de que los concellos seleccionados no se adhieran, la titular de Política Social indicó que la Xunta buscaría otra ubicación que cumpla los requisitos, tanto en el caso de la residencia principal como en la satélite.

A los 12 lotes explicados este lunes hay que sumar la nueva residencia de Ribeira, que tuvo que cambiar de espacio como consecuencia de las restricciones tras la DANA de Valencia. La cesión de una nueva parcela por parte del concello está "muy avanzada", según la conselleira de Política Social.

Precisamente, García reivindicó que la Xunta ha presentado una hoja de ruta "clara", con una "planificación rigurosa" que busca que las residencias sean una realidad lo antes posible.