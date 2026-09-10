Galicia mantiene 32 municipios en alerta por sequía y extiende la prealerta al área de Ferrol

La Xunta mantiene la alerta por escasez de agua en los sistemas del río Lérez, en Pontevedra, y del río Anllóns y Costa da Coruña hasta el límite con Arteixo, así como la aplicación de medidas equivalentes (sin declararla) en el subsistema de Baiona. El Gobierno gallego, además, extiende la prealerta a la unidad territorial de Ferrol (río Mera, ría de Ortigueira y ría de Cedeira), y en el subsistema de Zamáns se empezarán a adoptar medidas equivalentes.

Estas dos zonas se suman a las cuatro unidades territoriales (UTE) de la Demarcación Galicia-Costa que permanecen en prealerta por escasez moderada de agua desde el 11 de agosto y que continuarán en la misma situación: las UTE del río Tambre y ría de Muros e Noia; del río Grande, en Camariñas; del río Mandeo y ría de Betanzos, y del río Landro y río Ouro.

Así lo acordó esta mañana la Oficina Técnica da Seca, que estuvo presidida por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, y a la que asistieron el gerente del organismo hidráulico y representantes de Protección Civil, de MeteoGalicia y de las Consellerías de Sanidade y do Medio Rural.

Los técnicos tuvieron en cuenta tanto los datos meteorológicos como la evolución de los caudales circulantes mensuales en los ríos de la cuenca y otros indicadores de sequía y escasez. Los principales índices se mantienen en valores bajos, lo que obliga a mantener la situación de alerta y prealerta en decenas de concellos.

Las precipitaciones de la última semana de agosto contribuyeron a que el mes acabara siendo muy húmedo en comparación con la serie histórica y favorecieron una recuperación puntual de algunos caudales, aunque sin tener efectos significativos desde el punto de vista de la recuperación de las reservas hídricas, de los caudales de los ríos y de los escenarios actualmente activados.

Las previsiones para septiembre a corto plazo no apuntan a la llegada de precipitaciones, sino a un predominio anticiclónico y a un aumento de las temperaturas.

Más de un centenar de municipios están parcial o completamente incluidos en las unidades afectadas: 32 por la alerta o por medidas equivalentes y otros 75 por la declaración de la prealerta o medidas equivalentes.

En este último caso, sin embargo, la incidencia en la práctica es desigual, ya que en algunos municipios solo una parte reducida de su territorio pertenece a la unidad afectada y el sistema principal de abastecimiento capta el agua en otra cuenca.

Teniendo en cuenta la procedencia del agua de los sistemas municipales principales, la prealerta tiene mayores implicaciones prácticas sobre el abastecimiento en 48 municipios.

El resto de unidades territoriales de escasez en las que se divide Galicia-Costa se mantiene la situación de normalidad. Los embalses de abastecimiento, según los últimos datos, se sitúan en el 58,18% de su capacidad, 11 puntos por debajo del nivel registrado el año pasado en esta misma fecha.

¿Qué implican la alerta y la prealerta?

El nivel de alerta es el segundo más alto de los establecidos en el Plan da Seca de Galicia-Costa para la gestión de situaciones de escasez coyuntural, siendo el último y más elevado el de emergencia.

Esta declaración supone comenzar a adoptar medidas para conservar los recursos hidráulicos existentes. Por ejemplo, si fuese necesario se prohibirán los usos prescindibles como el baldeo de calles, el llenado de piscinas o el riego de jardines. Asimismo, en caso de ser preciso, se aplicarían cortes de agua puntuales.

Los 32 ayuntamientos afectados por la alerta son:

UTE río Lérez: Beariz, Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cangas, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, A Lama, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Sanxenxo, Silleda y Vilaboa

Río Anllóns: Arteixo, Cabana de Bergantiños, Carballo, Cerceda, Coristanco, Culleredo, A Laracha, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Tordoia y Zas

Baiona

El escenario de prealerta implica un seguimiento intensivo de la situación meteorológica y de los niveles de ríos y embalses en los sistemas afectados, así como de las posibles incidencias.

La Xunta señala que también se valorarán medidas de concienciación dirigidas a la ciudadanía para hacer un uso responsable del agua y se recomienda a los municipios minimizar los gastos públicos no esenciales. En este escenario se solicitó a los municipios que comunicaran a Augas de Galicia sus datos diarios de caudales de consumo.

Los 75 concellos en prealerta (total o parcialmente) son:

UTE río Tambre y ría de Muros: Abegondo, Ames, Arzúa, A Baña, Boimorto, Boiro, Boqueixón, Brión, Carnota, Carral, Curtis, Frades, Lousame, Mazaricos, Melide, Mesía, Muros, Negreira, Noia, Ordes, Oroso, Outes, Oza-Cesuras, O Pino, A Pobra do Caramiñal, O Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Rois, Santa Comba, Santiago de Compostela, Sobrado, Toques, Trazo, Val do Dubra y Vilasantar,

Río Mendo y ría de Betanzos: Camariñas, Laxe, Muxía e Vimianzo, de la UTE río Grande; Aranga, Bergondo, Betanzos, Coirós, Irixoa, Miño, Monfero, Oleiros, Paderne, Sada, Vilarmaior, Friol e Guitiriz

Cuenca del río Landro y río Ouro: Alfoz, Foz, Muras, Ourol, O Valadouro y Viveiro

Unidad territorial de Ferorl: Ares, Cabanas, A Capela, As Pontes de García Rodríguez, Cerdido, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Valdoviño, Moeche, Neda, San Sadurniño y As Somozas

Subsistema de Zamáns: Nigrán y Vigo

Sector agrario

La Federación Rural Galega, por su parte, ha exigido este jueves a la Xunta una "acción decidida" para ayudar a las explotaciones agrarias ante las repercusiones de la sequía. El sector denuncia que los episodios de sequía son cada vez más frecuentes e intensos, provocando pérdidas económicas "graves" y problemas en la viabilidad de las explotaciones ganaderas.

Ante esta situación, la entidad ha propuesto al Gobierno gallego implementar una línea de ayudas extraordinarias para las explotaciones ganaderas, desarrollar medidas estructurales que permitan adaptar las explotaciones agrarias gallegas a la nueva realidad del cambio climático y crear mecanismos de interlocución con el sector agrario, organizaciones y profesionales.