El mal momento de Tanxugueiras en Palencia: manifestantes por Ceuta retrasan el inicio del concierto

Aida Tarrío y Olaia y Sabela Maneiro vivieron ayer uno de los momentos más complicados sobre un escenario desde su regreso con la gira de O Cuarto. Las integrantes de Tanxugueiras y su equipo se vieron obligados a retrasar el inicio del concierto en Palencia debido a la presencia de varios participantes en la manifestación por Ceuta, que intentaron evitar que la actuación diese comienzo.

Las pandereteiras deberían haber iniciado el concierto a las 20:45 horas sobre el escenario de la Plaza Mayor, pero la presencia de los manifestantes retrasó 40 minutos la actuación que da por finalizadas las fiestas de San Antolín. El grupo, que había estado concentrado frente a la Subdelegación del Gobierno en apoyo a Ceuta, continuó la protesta en la céntrica plaza.

El concejal de cultura, Fran Fernández, intentó calmar los ánimos saliendo al escenario, pero hasta que Tanxugueiras comenzó su actuación los manifestantes no se fueron disipando. Aida Tarrío y Olaia y Sabela Maneiro empezaron a entonar Metal mollado mientras un grupo de personas con la bandera de España gritaba "Fuera, fuera".

Los pitidos y silbidos de los ciudadanos que intentaron frenar la actuación de las gallegas eran el telón de fondo de esta canción que habla de que "O medo é un reloxo que, aínda roto, marca as horas. Cada tic é unha fenda; cada tac, unha memoria".

En esta parte al principio del concierto pic.twitter.com/ifgosKvth8 — La Bella Desconocida (@BellaDesconocid) September 3, 2026

Las pandereteiras, sin embargo, siguieron adelante y con lágrimas en los ojos, según recogen compañeros de La Ser, lograron poco a poco silenciar a las personas que querían boicotear la actuación, que se fueron alejando de la Plaza Mayor tras haber proclamado "Hoy no se canta, hoy se defiende".

Tanxugueiras no se ha manifestado tras lo ocurrido, aunque sí que ha compartido un vídeo en sus stories en el que escribió "Palencia, grazas por hoxe, de verdade". Además, su perfil recoge varias stories de personas que les mostraron su apoyo tras lo ocurrido: "Que la cultura y el respeto prevalezcan siempre" y "Hoxe máis que nunca, todo amaina", escribieron.

Numerosos ciudadanos, además, han compartido a través de redes sociales lo ocurrido, mostrando su indignación con el trato que recibieron las artistas gallegas. "Parte de los manifestantes de apoyo a Ceuta, destapando sus caretas e intentando boicotear el concierto de Tanxugueiras. ¡La cultura siempre acaba ganando! ¡Contra el Fascismo, Panderetas!", escribía @Emilio_99_ en X.

Este no es el único texto ni las únicas imágenes que hay en redes sociales, donde se ha abierto un debate por lo ocurrido ayer. Mientras, las artistas gallegas continúan adelante con su trabajo, con la mente y el corazón puestos en una gira que tendrá como colofón el concierto del Coliseum de A Coruña el próximo 17 de octubre.

Hoy, en Palencia, un grupo de personas que dice estar “defendiendo” España ha intentado boicotear un concierto de música, cultura y tradición española a base de silbidos, gritos e insultos.



Qué manera tan curiosa de defender España. pic.twitter.com/aFZzz7XQHJ — MaestroVictorPT 🌾 (@maestrovictorpt) September 2, 2026

Tanxugueiras y el poder de la música. Literalmente✊

Brutal la gente de bien hoy en Palencia, q ha conseguido silenciar una concentración q se alargaba para llegar a la Plaza Mayor y boicotear el concierto, con consignas en las que se oía mucho de insultos y nada de apoyo a Ceuta https://t.co/3bQgZV9fge pic.twitter.com/yShnkAnnAi — Rodri GS (@rodrigs91) September 2, 2026

¡Lamentable!

Intentaron que no sonara la música.

Intentaron reventar el concierto.



En un contexto difícil, con lágrimas, tensión y 40 minutos de retraso, tres mujeres se pusieron a cantar y la música acabó ganando a los gritos.



¡Gracias @tanxugueiras ! pic.twitter.com/P3iN6Ph1do — Bauhauss (@JBauhauss) September 3, 2026