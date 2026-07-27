Aemet advierte: peligro importante en Galicia por temperaturas de 39 ºC este lunes a partir de esta hora

Después de un breve paréntesis, vuelve el calor intenso a Galicia, especialmente a partir del martes. Así lo ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en un mensaje en redes sociales.

La entrada de una masa de aire muy cálido de latitudes inferiores elevará las temperaturas y dejará valores por encima de los 35 ºC en amplias zonas del interior de la Comunidad.

La Aemet activa la alerta naranja en Galicia

Según la previsión de Meteored, la configuración atmosférica de esta semana será muy similar a la de la última ola de calor. Una dorsal anticiclónica sobre España, junto a varios descuelgues al oeste peninsular, impulsará una masa de aire muy cálido.

Aunque el interior y el este de la Península parece que serán las zonas más afectadas, la Aemet ha declarado la alerta naranja y amarilla en varias zonas del interior de Galicia por temperaturas por encima de los 39 ºC.

Para este lunes, el organismo público ha activado la alerta amarilla en el interior de A Coruña, suroeste de A Coruña, Rías Baixas, Miño de Pontevedra, noroeste de Ourense y sur de Lugo entre las 13:00 y las 20:59 horas.

Por su parte, los municipios del Miño de Ourense estarán en alerta naranja ante la previsión de temperaturas que podrían superar los 39 ºC. Estos son los municipios afectados:

A Arnoia, Barbadás, Beade, Carballeda de Avia, Cartelle, Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Melón, Nogueira de Ramuín, O Pereiro de Aguiar, Ourense, Padrenda, Pontedeva, Punxín, Ribadavia, San Amaro, San Cibrao das Viñas, Taboadela y Toén

De cara al martes, el aviso se repite en las zonas anteriormente mencionadas, excepto en el interior y suroeste de A Coruña y Rías Baixas. Además, se suma el centro de Lugo por temperaturas máximas de hasta 36 ºC.

27/07 08:30 AVISOS HOY Y MAÑANA | Galicia: temperaturas máximas. Nivel máximo de aviso: naranja.

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¿Se esperan precipitaciones esta semana en Galicia?

"No se esperan precipitaciones prácticamente a lo largo de la semana", adelanta Mario Picazo, meteorólogo en Eltiempo.es. No obstante, a partir del jueves podría aumentar la inestabilidad con precipitaciones debido al paso de un frente.

"Se extendería de forma intermitente y aislada por zonas del tercio norte de la Península y otras zonas, sobre todo de montaña, del este", amplía.