Las Medallas de Galicia "saldan una deuda histórica" con las mujeres en la diáspora: "Nuestra alma"

La empresaria y vicecónsul honoraria de España en Mar del Plata Claudia Álvarez; la fiscal de menores del Cantón de Argovia de Suiza Beatriz Gil; la periodista venezolana Carla Angola; y Camila Fernández, odontóloga en Brasil, recibieron hoy la Medalla de Ouro de Galicia, que saldaba de esta forma "una deuda histórica con miles de mujeres de la emigración que abrieron caminos para las generaciones siguientes".

Así se ha pronunciado este viernes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante el acto de entrega de los reconocimientos, celebrado en Museo de la Cidade da Cultura. Las Medallas de Ouro son el galardón más importante que entrega cada año el Ejecutivo autonómico, que ha querido reconocer a cuatro mujeres residentes en el exterior con orígenes gallegos como representación de la colectividad.

"La diáspora gallega también fue femenina, pues ellas fueron las que sostuvieron familias, comunidades, empresas y entidades gallegas por todo el mundo. Este reconocimiento, el mayor que concede Galicia, para Claudia, Carla, Camila y Beatriz, lo es también para todas aquellas mujeres anónimas que llevaron un acento gallego por el mundo entero", indicó Rueda.

El mandatario autonómico comenzó su discurso explicando que entre la Galicia de "Este vaise i aquel vaise / e todos, todos se van" de Rosalía y la que cada año gana más de 30.000 nuevos vecinos trascurrieron 160 años: "Siglo y medio que explica la esencia de una tierra marcada por la emigración, primero en un sentido, después en el otro y en muchos casos emigración de ida y vuelta".

El discurso continuó haciendo referencia a la forma en la que la emigración marcó la literatura gallega, incluidas las obras del homenajeado por el Día das Letras Galegas 2027, Xosé Neira Vilas, y de los mecenas que favorecieron la construcción en Galicia de escuelas o el fomento de servicios públicos.

"La emigración marcó nuestra economía. La empresa cervecera que lleva el nombre de Galicia por todo el mundo nace de los ahorros y el conocimiento que ganó José María Rivera en Cuba y México", añadió Rueda, que destacó el impulso que supuso la emigración para el ferrocarril o las conserveras, entre otras industrias.

A identidade galega non entende de quilómetros. Entende de memoria e de persoas que nunca esqueceron a terra da que proceden.



Estas Medallas de Galicia son tamén unha homenaxe ás mulleres da emigración que abriron camiños para as xeracións seguintes#MedallasDeGalicia pic.twitter.com/DIffALqUpY — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) July 24, 2026

El presidente de la Xunta rememoró también el Alba de Gloria de Castelao en Buenos Aires, como "prólogo de una autonomía que la comunidad ganó tres décadas después". "En la Galicia de hoy ya cabemos todos. Sean cuales sean nuestras ideas, nuestros sueños y nuestros proyectos de futuro", añadió el mandatario autonómico, que apeló a no idealizar la emigración.

Rueda, además, se refirió a la versión de La Odisea que se proyecta en los cines para decir que Galicia, con la emigración "tiene su propia odisea". El presidente de la Xunta defendió el estilo de Galicia para estar "en el mundo" proyectado por la emigración, y apeló al poder de los argumentos, la humildad "y mucho trabajo" para contrarrestar un contexto internacional marcado "por las bravuconadas y el uso de la fuerza".

Las homenajeadas

Rueda señaló durante su intervención que las cuatro homenajeadas acababan de conocerse aunque parezca "que se conocen desde hace muchísimo tiempo". "Nuestra identidad no entiende de kilómetros; entiende de valores, de memorias y de afectos", indicó el mandatario autonómico.

"Estas Medallas de Ouro de Galicia saldan una deuda histórica con miles de mujeres de la emigración que abrieron caminos para las generaciones siguientes. La diáspora también fue femenina, especialmente, pues ellas fueron quienes sostuvieron familias, comunidades, empresas y entidades gallegas por todo el mundo. Nuestra alma", continuó Rueda.

Antes de terminar y dar paso a la entrega de los reconocimientos, el presidente de la Xunta apeló a ofrecerles a las personas que ahora llegan a Galicia en busca de un futuro mejor aquello que los gallegos emigrados encontraron: "Oportunidades, respeto y convivencia".

Entrega de las Medallas de Ouro de Galicia 2026. Xunta

Las homenajeadas han contado el vínculo que tienen con Galicia, en el caso de Beatriz Gil en gallego. Rueda destacó de la fiscal jefa de Menores en el Cantón de Argovia la vocación de servicio de los gallegos en el exterior. "Vivo entre dos mundos, educada y socializada en Suiza, siempre pensé en gallego", aseguró Gil durante su intervención, en la que señaló que aprendió desde la infancia que "la adaptación era el precio de ser parte de la sociedad" de acogida y "el comienzo de una larga lucha entre acogida e identidad".

La empresaria Claudia Álvarez, sobre la que Rueda señaló que la suya fue "una de las muchas sagas de gallegos que emprendieron en el ámbito de la hostelería en su país de acogida", destacó el reconocimiento como un homenaje a una generación de gallegos "que supo transformar la esperanza en futuro". La empresaria apeló a "ser responsables y acercar la memoria a las nuevas generaciones para que comprendan que ninguna distancia es capaz de separar lo que permanece unido por la memoria, los valores y el corazón".

Carla Angola, por su parte, reivindicó Galicia como "hogar". Hija de una ourensana exiliada tras la guerra civil española, fue presentada como "una de las periodistas más influyentes de Venezuela". Rueda destacó de Angola que "la misma causa de la libertad que llevó a su familia a marcharse de Galicia" es ahora la que ella defiende desde Miami "cuando dejó de poder hacerlo en su Venezuela natal".

La odontóloga Camila Fernández, una de las profesionales más relevantes de su campo en Brasil, ha recogido su galardón, tras destacar Rueda que representa la "excelencia profesional que demuestran tantos gallegos en su día a día, aquí y en el exterior".

Una versión adaptada del himno

Más de medio millar de personas asistieron este viernes al acto institucional. Entre ellas, estuvieron las principales autoridades de Galicia con Rueda y el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, a la cabeza; así como varios conselleiros; la alcaldesa de Santiago, la nacionalista Goretti Sanmartín; y representantes del PSdeG, aunque sin José Ramón Gómez Besteiro, que celebrará el 25 de julio desde Buenos Aires.

La ceremonia comenzó a las 13:00 horas con la entrada de las galardonadas y del mandatario autonómico, que tomaron asiento al son del Himno del Antiguo Reino de Galicia, interpretado, como es habitual por la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense.

La artista con raíces argentinas Belém Tajes interpretó al final del acto una versión del Himno de Galicia que eligió adaptar. Lo hizo incluyendo algunos de los cambios (entre ellos la referencia al valeroso 'clan' en vez de 'chan') que, en el marco de la comisión parlamentaria que analiza la posibilidad de reformar su letra, ha propuesto la Real Academia Galega (RAG), aunque por ahora no han sido aprobados.