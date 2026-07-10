Los trenes ya circulan con normalidad entre Ourense y Santiago: solucionan la incidencia en O Irixo

La circulación ferroviaria entre Ourense y Santiago de Compostela ya está normalizada. Adif ha finalizado los trabajos de reparación de la incidencia ocurrida en O Irixo, que provocó desde el pasado miércoles retrasos y cancelaciones en los trenes.

La avería se registró a las 10:35 horas del pasado miércoles, cuando el pantógrafo de un tren Avlo se quedó enganchado en la catenaria, afectando a la electrificación. La empresa trabajó durante toda la madrugada del miércoles al jueves para reparar la avería, pero debido a su complejidad y a que no podía realizar ninguna tarea mientras los trenes seguían funcionando, no pudo terminar el arreglo.

Adif, que ya había retirado el tren averiado, continuó durante la pasada madrugada con los trabajos de reparación. Finalmente, la avería quedó solucionada a las 5:24 horas de esta madrugada.

Este problema, sin embargo, provocó retrasos y cancelaciones en varios trenes. Esto se debió a que durante parte de la jornada del miércoles y durante todo el jueves la circulación se realizó por vía única entre Ourense y Santiago de Compostela.

La previsión es que una vez solucionado el problema los trenes puedan operar con normalidad este viernes, así como en los próximos días. El servicio ferroviario de Galicia regresa de esta forma a la normalidad tras casi dos días de retrasos y cancelaciones.