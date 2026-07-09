La incidencia ferroviaria en O Irixo sigue sin resolverse, aunque los retrasos ya son mínimos

La incidencia ferroviaria registrada este miércoles en la catenaria de O Irixo (Ourense) continúa sin resolverse por completo, aunque la circulación de trenes entre Galicia y Madrid recuperó este jueves gran parte de la normalidad. Durante la tarde, los servicios de alta velocidad y media distancia apenas registraron demoras de unos 20 minutos a su paso por el tramo afectado.

Las mayores complicaciones se concentraron a primera hora de la mañana. Los dos primeros trenes programados entre Santiago y Ourense, con salidas a las 6:48 y las 6:55 horas, respectivamente, fueron cancelados y sus viajeros tuvieron que realizar el trayecto por carretera mediante un servicio alternativo de autobuses.

Según informó Renfe, las labores de reparación obligan a mantener la circulación por vía única entre Ourense y O Irixo, lo que afecta a los trenes AVE, Avlo, Alvia, Avant y Regionales, aunque con retrasos sensiblemente inferiores a los registrados durante la jornada del miércoles.

Adif explicó que la avería se originó tras un problema en la catenaria que provocó daños en el pantógrafo de un tren Avlo. Durante la madrugada de este jueves se logró retirar el convoy averiado, lo que permitió acceder a la infraestructura dañada e iniciar los trabajos de reparación.

Adif confía en normalizar el servicio este viernes

No obstante, la necesidad de mantener el paso de los últimos trenes comerciales procedentes de Madrid obligó a interrumpir y reanudar varias veces las actuaciones, ya que fue necesario devolver temporalmente la tensión a una de las vías para permitir la circulación antes de continuar con las obras.

La complejidad técnica de la incidencia impidió completar la reparación definitiva durante la noche. Aun así, Adif informó de que ya ha quedado reparada la catenaria entre O Irixo y Santiago, por lo que el tramo afectado se ha reducido.

La actuación pendiente se centra ahora en un desvío de catenaria entre Ourense y O Irixo y está previsto que se complete durante la próxima madrugada, una vez finalicen las circulaciones ferroviarias. Si los trabajos se desarrollan según lo previsto, la infraestructura quedará plenamente operativa desde el inicio del servicio de este viernes.