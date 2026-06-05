El Clúster da Comunicación de Galicia abre una nueva etapa con Marta Ferro al frente

El Clúster da Comunicación de Galicia inicia una nueva etapa tras la renovación de su junta directiva, que estará presidida por Marta Ferro, directora general de Closet. La organización encara el mandato 2026-2029 con la intención de consolidarse como una estructura más sólida, representativa y con mayor capacidad de acción dentro del ecosistema de la comunicación en Galicia.

La nueva dirección se marca como prioridad ampliar la base de asociados, reforzar la cooperación entre empresas del sector y desarrollar proyectos conjuntos que aumenten la visibilidad y competitividad del ámbito comunicativo.

Además, el plan estratégico apuesta por dotar al Clúster de una estructura profesional estable que permita captar financiación, generar alianzas y ofrecer servicios de mayor valor añadido.

En la vicepresidencia se incorpora Domingo Torrón, mientras que Daniel Bembibre asume la secretaría y Fátima Carmena la tesorería. Completan la junta como vocales Judit Cabana, Daniel Rodríguez, David Pequeño y Chechu Pérez Seoane, configurando un equipo que integra perfiles vinculados a la creatividad, el marketing digital, la innovación, la impresión y el ámbito académico.

La organización ha presentado su hoja de ruta para el periodo 2026-2029, estructurada en torno a tres ejes principales: crecimiento, planificación y ejecución. El objetivo, según la nueva dirección, es transformar las líneas estratégicas en proyectos concretos en áreas como la formación, la internacionalización, la innovación y la captación de financiación.

Desde la presidencia se defiende la necesidad de reforzar la coordinación del sector para impulsar su desarrollo en Galicia. La nueva etapa se concibe como un proceso de modernización interna que permita al Clúster adaptarse a las necesidades actuales de la industria de la comunicación y mejorar su capacidad de representación.

La nueva presidenta asume el cargo destacando el papel estratégico del sector en el desarrollo económico y social de Galicia, subrayando que la comunicación es un elemento clave en ámbitos como la reputación, la creatividad y la innovación empresarial.