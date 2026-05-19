La Marina israelí intercepta 41 barcos de la flotilla a Gaza: hay seis gallegos en la tripulación

Embarcaciones de la Global Sumud Flotilla en el puerto israelí de Ashdod, en una foto de archivo. Europa Press

La Marina israelí interceptó ayer lunes varias embarcaciones de la nueva flotilla humanitaria con destino Gaza. Al menos 46 españoles, de ellos seis gallegos, viajaban en estos barcos. Global Sumud Galiza ha exigido su liberación "inmediata" e información sobre su estado.

Uno de los portavoces de la Global Sumud en Galicia, Manuel Fernández García, ha explicado este martes que la flotilla fue interceptada cuando se encontraba navegando dentro de la zona de seguridad y asistencia de Chipre. "Podemos confirmar 41 barcos interceptados y 337 activistas secuestrados", ha detallado Fernández.

Los gallegos interceptados son Edi Duarte Ferrín, que navegaba en el Holy Blue y fue interceptado a las 10:04 horas; Benito González y Xurxo Porritt, que viajaban en el Iridescence y fueron interceptados a las 15:06 horas; Andrea Morales, que iba en el Atlantic Blue, interceptado a las 15:38 horas; Ana Fuentes, que navegaba en el Venus, interceptado a las 16:15 horas; y Alberte Pagán, en el Azur, interceptado a las 18:59 horas.

Unos 10 barcos continúan navegando rumbo a Gaza, entre ellos en el que viaja la activista gallega Sandra Garrido.

Los integrantes de la flotilla detectaron en la zona un buque de la armada israelí que estaba acompañado de lanchas y barcos rápidos. "Este buque es presumiblemente el mismo en el que secuestraron a los activistas de la flotilla el 30 de abril en aguas internacionales de la zona SAR de Grecia", afirmó Fernández García, que añadió que el ataque ha sido denunciado.

La flotilla goza de derechos como la libertad de navegación, paso inocente y paso humanitario en virtud del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Además, en virtud del artículo 110 de la Unclos, su intercepción constituye un crimen de guerra.

La delegación gallega de la Global Sumud ha expresado su preocupación por la seguridad y protección de las personas civiles participantes en la flotilla y solicita la "liberación inmediata" de todos los activistas secuestrados, según recoge Europa Press.

Los representantes de la flotilla, además, han animado a las familias de los afectados a exigir información y romper con el "ostracismo" de las autoridades israelíes. "Reclamamos información de dónde están, como están, si tienen asistencia médica y legal", ha subrayado Ángela Gippini, otra de las portavoces de la delegación gallega.

La Global Sumud Galiza mantiene contactos con representantes del Parlamento Galego, en el Congreso, Senado y Parlamento Europeo, para denunciar el secuestro ilegal y pedir la liberación de los activistas.

Movilizaciones esta tarde

Este martes hay convocadas varias movilizaciones en toda Galicia. De esta manera serán: A Coruña (Obelisco, 20:00 horas); A Guarda (Praia do Porto, 20:00 horas); Betanzos (Praza Irmáns García Naveira, 20:30 horas); Cangas (Praza do Concello, 20:00 horas).

También, en Cee (Praza 8 de marzo, 20:00 horas); Santiago (Praza do Toural, 20:00 horas); Ferrol (Ante el Ayuntamiento, 19:00 horas); Lalín (Praza da Igrexa, 21:00 horas); Lugo (Praza Maior, 20:00 horas); Ponteareas (Frente a los juzgados, 20:00 horas); Pontevedra (Praza da Peregrina, 20:00 horas); Ribeira (Praza do Concello, 20:00 horas); y Vigo (Oliveira, Paseo de Alfonso, 20:00 horas).