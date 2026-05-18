Rueda reivindica las mayorías absolutas y destaca el "muy buen" resultado del PP en Andalucía

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha felicitado este lunes a su compañero de partido y candidato a revalidar la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, por su "muy buen resultado" en las elecciones autonómicas celebradas ayer domingo. El PP perdió la mayoría absoluta, pero fue el partido más votado, "algo que hay que poner en valor", según señaló Rueda.

El PP fue el partido más votado en los comicios andaluces, con casi 150.000 votos más que en los celebrados en 2022. Estas cifras, sin embargo, no son suficientes para revalidar la mayoría absoluta (se queda con 53 escaños) y ahora se abre la posibilidad de un nuevo pacto del partido liderado a nivel nacional por Alberto Núñez Feijóo con Vox, que obtuvo 15 diputados (uno más).

El PSOE, por su parte, logró su peor resultado en Andalucía de toda su historia: la candidatura liderada por la exministra de Hacienda, María Jesús Montero, perdió dos escaños, quedándose con 28. Sorprendió el aumento de Adelante Andalucía, que pasó de dos diputados a ocho, mientras que Por Andalucía mantiene sus cinco escaños.

"Felicitar al ganador sin duda, que fue el presidente de la Junta de Andalucía, que obtuvo muy buen resultado. Es cierto que no es mayoría absoluta, pero es un magnífico resultado que hay que poner en valor. Y al mismo tiempo, otro mensaje de las elecciones es el resultado nefasto del PSOE, el peor de su historia. Los mensajes son bastante claros en uno y otro sentido", aseguró Rueda.

El presidente de la Xunta señaló que la "pervivencia" del líder del PSOE en Madrid, en referencia a Pedro Sánchez, no es positivo para el partido e hizo referencia a las fuerzas alternativas de izquierda que "recogen votos tradicionales de los socialistas".

Rueda señaló por otro lado que las mayorías absolutas son "complicadas" y recordó que hay tres comunidades autónomas en las que su partido gobierna de esta forma: Madrid, La Rioja y Galicia. "Cuando haya opción de hacerlo, espero que otros compañeros puedan tenerlas", añadió el presidente de la Xunta, que defendió que en el partido se complementan.

Así, el líder del PPdeG lamentó no haber conseguido el objetivo de revalidar la mayoría absoluta al mismo tiempo que insistió en poner en valor haber sido el partido más votado en Andalucía.

Rueda, sobre los pactos con Vox

El líder del PPdeG tuvo unas palabras para su predecesor al frente de la Xunta en Galicia y actual presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, al que le agradeció escuchar "la opinión y las sugerencias que le llegan de Galicia": "Siempre las tiene en cuenta, al igual que yo tengo en cuenta todo lo que me puede llegar en sentido inverso. Cada uno decide lo que cree que es mejor".

Preguntado por los medios sobre el auge de Vox, Rueda señaló que el resultado del partido de Santiago Abascal fue peor de lo que esperaban. "Otra cosa es que sean necesarios para complementar una mayoría, eso puede materializarse de muy diversas maneras y Juanma Moreno tiene que decidir la mejor. Hay que ser consecuente con los resultados, no hay mayoría absoluta pero faltó muy poco", considera el presidente de la Xunta.

El líder del PPdeG añadió que el resultado de las elecciones andaluzas es el reflejo de lo que quiere la ciudadanía, también en cuanto al aumento de Vox. "La gente se pronuncia, expresa como quiere los gobiernos, hay que darle normalidad. Yo trabajo para que Galicia siga así (con mayoría absoluta), en otros sitios lo lógico es entrar en negociaciones", esgrimió Rueda.

Galicia es la única comunidad autónoma en la que "afortunadamente" Vox no tiene representación. "Seguiremos trabajando para mantener la confianza de los gallegos", añadió a este respecto Alfonso Rueda, que criticó que "los que se echan las manos a la cabeza" si se negocia con Vox son los mismos que "negocian con otras agrupaciones con posturas más radicales" que el partido de Abascal.

Respecto a por qué Vox no cala en Galicia, Rueda hizo referencia a "una conjunción de cosas" sin entrar a valorar cuáles, señalando que los gallegos ven en su partido "todo aquello que demandan de un responsable", desde los principios hasta la gestión o la responsabilidad.

Besteiro: "Fracasaron las expectativas del PP"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, aseguró por su parte que en los comicios andaluces "fracasaron las expectativas del PP" mientras que la exministra de Hacienda, María Jesús Montero, logró "prácticamente el mismo resultado" de 2022 al frente de la candidatura del PSOE.

Besteiro, en respuesta a los medios, señaló que el propio candidato del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, situó en la mayoría absoluta sus expectativas al sostener que si no la lograba "iba a haber lío". "Pues parece que va a haber lío, porque efectivamente el señor Moreno Bonilla y el PP van a tener que hablar con Vox, como lo llevan haciendo mucho tiempo la extrema derecha y la derecha extrema", añadió el socialista.

El líder del PSdeG, según recoge Europa Press, considera que las consecuencias de ese "lío" las van a pagar los ciudadanos y los servicios públicos, la "verdadera asignatura pendiente" allí donde gobierna el PP con Vox.

Respecto a los resultados de los socialistas, y tras reconocer que el PSOE "esperaba más" de estas elecciones, señaló que la bajada es de "un punto" y que se mantiene "prácticamente el mismo resultado que hace cuatro años". Besteiro, además, rechazó que los resultados puedan extrapolarse al ámbito nacional, ya que en las generales "se vota diferente".

Pontón destaca el "éxito" de Adelante Andalucía

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, destacó por su parte el "enorme éxito" de Adelante Andalucía a través de un mensaje en sus redes sociales: "Demostra que hai outra maneira de facer política, defendendo a soberanía da súa Terra e a favor das maiorías sociais. Parabéns por ese gran paso adiante electoral!"

Adelante Andalucía pasó de dos a ocho escaños en estos comicios, logrando el 9,58% de los votos (374.225 sufragios), un incremento notable cuando hace cuatro años se quedó en el 4,6% del voto.