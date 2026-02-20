Galicia envejece: se eleva la edad media a 48,5 años en 2025

El envejecimiento de la población gallega es una constante en los últimos 50 años, de forma que alcanza los 48,52 años de media en 2025, un dato que se incrementó en más de dos años en la última década, según datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE) este viernes y que recoge Europa Press.

Esta cifra es incluso mayor en las provincias de Ourense (51,38 años) y Lugo (50,5) al superar los 50 años a 1 de enero de 2025, si bien Lugo se sitúa con el mismo dato sin variación que 2024.

Las otras dos provincias van al alza, con una edad media de 48,17 años en A Coruña y de 47,34 años en Pontevedra, la inferior de las cuatro.

A comienzos de los 2000 la edad media era de 42,18 años en Galicia, seis menos ahora. Una cifra que se situaba en 38,62 años en 1990, justo 10 años por debajo de la media que en la actualidad. El comienzo de la serie histórica se inicia en 1975, cuando la media llegó a estar en 35 años.

Por otra parte, el IGE publica en esta estadística de Indicadores demográficos un resumen de diferentes datos como que la población residente en Galicia aumentó un 0,33% en 2024.

No obstante, el peso relativo de la población de Galicia en el conjunto de España va a la baja; en 2015 representaba el 5,89% del país y en 2025 se queda en el 5,53%.

Mientras, el número medio de hijos por mujer en Galicia es de 0,95 en 2024. Con una edad media de las progenitoras de 33,21 años. Un dato que estaba por debajo de los 30 años a finales de los 90.

La tasa bruta de natalidad en Galicia en 2024 fue de 4,93 nacimientos por cada 1.000 habitantes y la de mortalidad de 12,08 defunciones por cada 1.000 habitantes.

En 2024 en Galicia se contabilizaron 3,39 matrimonios por cada 1.000 habitantes y 1,65 divorcios por cada 1.000 habitantes.