María Dolores Fernández Galiño, reelegida como Valedora do Pobo

El Parlamento de Galicia ha reelegido este martes a María Dolores Fernández Galiño (O Carballiño, 1963) como Valedora do Pobo, cargo que desempeña desde 2019 y en el que continuará durante otros cinco años si culmina el nuevo mandato. La votación, celebrada en urna y por llamamiento, se saldó con 61 votos favorables y 9 en blanco, superando con holgura los 45 apoyos -de los 75 diputados- necesarios para su designación.

La candidatura de Fernández Galiño fue previamente avalada en enero por la Comisión de Peticiones y llegó al pleno tras un acuerdo entre los dos principales grupos de la Cámara, PP y BNG, que ahora deberán consensuar el nombramiento de la persona que ejercerá como adjunta. También respaldó su continuidad el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea. El PSdeG, aunque permitió que la propuesta llegase al pleno “por respeto institucional”, optó finalmente por votar en blanco.

Fernández Galiño siguió el escrutinio desde la tribuna de invitados, según recoge Europa Press, y saludó tras confirmarse su reelección al frente de la institución, equivalente al defensor del pueblo en el ámbito autonómico.

Compromiso con los mismos principios

En su comparecencia ante la Comisión de Peticiones el pasado enero, la magistrada defendió que concurría a la reelección con los mismos ideales que cuando asumió el cargo en 2019, subrayando su voluntad de profundizar en la defensa de los derechos de la ciudadanía gallega y reforzar la independencia institucional.

Entre sus prioridades mencionó la promoción de la igualdad, la lucha contra la violencia de género y la trata, la prevención del acoso, la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y la erradicación de cualquier forma de discriminación. También destacó la protección de colectivos vulnerables, la promoción de los derechos digitales, el fortalecimiento institucional y la defensa del medio ambiente.

La magistrada recordó que su primer mandato estuvo marcado por contextos especialmente complejos, como la pandemia, la guerra en Ucrania o el conflicto en Gaza, escenarios que -según afirmó- exigieron una respuesta activa de la Valedoría.

Quejas y preocupación por sanidad y servicios sociales

Durante su intervención, puso en valor el incremento progresivo de la actividad de la institución, con un aumento constante del número de quejas registradas cada año. El último informe anual refleja que las reclamaciones relacionadas con sanidad y servicios sociales continúan siendo las más numerosas, consolidándose como las principales preocupaciones de la ciudadanía gallega.

Fernández Galiño accedió al cargo por primera vez en 2019, tras la renuncia de su predecesora, Milagros Otero, en un contexto de polémica institucional. Desde entonces, ha defendido la autonomía y el papel mediador de la Valedoría como garante de los derechos frente a la Administración.