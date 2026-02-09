La Xunta acusa al Gobierno de falta de mantenimiento en las autovías y autopistas

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha responsabilizado al Gobierno central del mantenimiento de la red de carreteras del Estado, en particular del tramo de la autopista AP-9 que conecta Oroso (A Coruña) con Santiago de Compostela, donde hace unos días tuvo lugar un accidente múltiple con varios afectados, entre ellos los diputados del PP de Galicia Roberto Rodríguez y Gonzalo Trenor.

En la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta, Rueda fue preguntado sobre si la Xunta contempla algún tipo de medida, como instar a la concesionaria de la autopista a realizar los trabajos de mantenimiento correspondientes.

"Nosotros solo podemos reclamarlo", insistió. "Todos los que circulan por las autovías procedentes de la Meseta pueden comprobar el estado deficiente de las vías, y su arreglo avanza con mucha lentitud", añadió.

Por ello, el líder del ejecutivo autonómico pide que se realicen los mantenimientos necesarios. "Ya vimos lo que ocurrió con los trenes. Se gastan recursos en infraestructuras que no se mantienen adecuadamente", concluyó Rueda.