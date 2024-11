Agotados los Bonos Activa Comercio de la Xunta: "Ni tres días han durado"

Ni tres días han durado los Bonos Activa Comercio de la Xunta. El presupuesto se agotó a primera hora de la mañana de este miércoles -llevaban activos desde el pasado lunes, 4 de noviembre-. A muchos gallegos no les dio tiempo de canjear el descuento, porque cuando fueron a gastarlo, un mensaje de "presupuesto agotado" se lo impidió.

Pagina web de la Xunta El Bono Activa Comercio de la Xunta ya no admite más registros tras agotarse el crédito

Esto quiere decir que los 2,5 millones de euros que empleó la Xunta para impulsar las ventas de los pequeños comercios no fueron suficientes para asumir la cantidad solicitudes que recibió el bono desde el pasado lunes 4 de noviembre. "Ni tres días han durado", decía sorprendida una librera de la plaza de Lugo de A Coruña. A todos los clientes que entraban en la libreria de Santos Ochoa les avisaba de que no quedaban bonos, para que el disgusto no se lo llevaran al ir a pagar.

Esto quiere decir que en tan solo tres días se movilizaron más de 9 millones de euros en total, recaudados gracias a los descuentos de hasta 30 euros. La pasada edición del Bono Activa Comercio tuvo mucho éxito: en total, se repartieron 300.000 bonos y hubo 6.800 comercios adscritos. Aunque todavía no se ha contabilizado en número de bonos distribuidos en esta edición, todo apunta a que el éxito fue a más.

Aunque la fecha límite para cajear los descuentos era el 31 de diciembre, no se acercó ni por asomo, ya que antes se agotó el presupuesto destinado por el gobierno autonómico para la campaña (2,5 millones de euros). Aquellos que hayan adquirido su bono, no podrán usarlo desde esta mañana, ya que la adquisición del QR no te garantiza su cuantía una vez agotado el descuento.