La oposición critica los presupuestos de la Xunta 2025 y los tilda como "tristes" y de "propaganda"

La presentación de los presupuestos de la Xunta para 2025 suscitó las críticas de la oposición. Por un lado, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, tilda de "tristes" los presupuestos que ha entregado en el Parlamento la Xunta del PP, partido al que ha atribuido "poca ambición" e "ilusión" para afrontar los retos de la comunidad.

Según ha informado EuropaPress, Besteiro ha criticado el aumento de la deuda autonómica, que ha asegurado que "está asfixiando" las cuentas públicas de Galicia, pues "ocupa una parte muy importante" del proyecto presentado en la Cámara este sábado, con 1.763 millones de euros, un 16,7% más que en 2024, según sus cifras.

Esta partida es "superior" a la destinada al departamento de política social, y "triplica" la subida en atención primaria y hospitalaria, según el PSOE gallego, que presentará enmienda de devolución al proyecto.

En su comparecencia este lunes, el líder socialista ha censurado que "Rueda no quiere que se le condone ni total ni parcialmente" la deuda a la comunidad. Y ha incidido: "El resto de gallegos no entienden cómo pudiendo condonar parte, no lo quieren hacer".

Asimismo, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha cargado contra "la propaganda" de la Xunta para tratar de "imponer un relato falso" sobre el proyecto de presupuestos de la comunidad para el año que viene. Por su parte, ve las cuentas de 2025 "insolidarias", una "farsa" y "papel mojado".

Pontón ha comenzando criticando los "mantras de siempre" del Gobierno gallego con la aprobación de este documento por el Consello, y su presentación en el Parlamento. "En toda la historia de la Xunta siempre se tuvieron presupuestos, por tanto ninguna novedad", ha subrayado.

"Detrás de la propaganda", según la líder nacionalista, lo que hay "en realidad" son unos presupuestos "insolidarios, antisociales, que benefician a los más ricos, fomentan la especulación con la vivienda" y contemplan "inversiones que son una farsa".

Ha censurado que el PP lleva, a su juicio, "15 años dinamitando la política social de vivienda" y ahora "la medida estrella es bajar los impuestos a las grandes fortunas, constructoras y fondos buitre que decidan comprar para alquilar al precio que les dé la gana".

Vivienda

Sobre las cifras para vivienda, Besteiro ha cuantificado en 72 millones de euros la caída de lo que destinará el año que viene la Xunta con respecto a lo que había en 2009, si se actualiza aquel dato con la inflación -en 2009 eran 211 millones, que serían, según el PSdeG, 293 en 2025-.

Esta diferencia de 72 millones, hasta los 221 que recoge el proyecto de presupuestos del año que viene, "pone de manifiesto la falta de compromiso real con el acceso a la vivienda", para Besteiro. Lo mismo lamenta Pontón, afirmando que lo dicho por la Xunta "no tiene ninguna medida que en el corto plazo vaya a mejorar la situación de acceso a la vivienda".

Además, el secretario xeral del PSdeG ha denunciado que baja el programa de rehabilitación de viviendas en 24 millones y ha afirmado que desde 2009 quedaron "sin ejecutar" 270 millones en programas de acceso a la vivienda.

A modo de ejemplo, se ha referido a la compra de un edificio por 2 millones en el centro de una ciudad como Vigo, Santiago o A Coruña. Si quien lo haga decide poner esos pisos "de lujo" en alquiler, de acuerdo con las bonificaciones que establece la Xunta, "tendrá 22.500 euros de regalo" en el impuesto de actos jurídicos documentados.

"Qué beneficio tendrá eso para los jóvenes?", se ha preguntado Pontón de forma retórica, antes de tildar de "auténtica tomadura de pelo" este "regalo" para constructoras, inmobiliarias o "fondos buitres".

Además, en cuanto a la partida global para vivienda, la portavoz del Bloque ha avisado de que "la realidad es que -la Xunta- incumple sistemáticamente" y dejó sin ejecutar, según sus números, 124 millones, el 68% de lo consignado. "Ahora dicen que van a hacer justo lo contrario", ha ironizado.

En este sentido, ha añadido que si el Ejecutivo "hubiera mantenido el mismo ritmo inversor" del bipartito, desde 2009, según su estimación, "se habrían invertido 1.700 millones" con los que "se podrían haber hecho muchas viviendas para alquiler".

Sanidad

En cuanto a la sanidad, Besteiro ha hablado de una "inversión insuficiente para uno de los principales problemas de Galicia", y ha apuntado a "partidas sospechosas" en alta dirección y administración general que crecen, de acuerdo con su información, un 10% y un 21%.

"Lamentable que se prioricen esas partidas que no tienen impacto directo en la calidad de los servicios", ha reprobado el portavoz de los socialistas gallegos. Mientras, la atención primaria y hospitalaria experimentan un alza de menos de un 6%, según ha dicho.

En sanidad, Pontón ha hecho hincapié en en salud mental, "la gran olvidada del sistema público" y en la que el PP "incumplió todas y cada una de las promesas", propone un plan financiado con 25 millones para dotar de psicología clínica a todos los centros de atención primaria y para que haya una unidad de salud mental infantojuvenil en todas las áreas sanitarias.

Déficit e "incoherencia máxima"

A renglón seguido, PSdeG ha reprobado que "persiste un déficit" en relación a la financiación local y ha avisado de que "afectará a los gallegos" por servicios como la ayuda en el hogar.

En esta línea, ha calificado de "incoherencia máxima" el aumento en peajes de autopistas autonómicas, "lejos" de establecer más bonificaciones y mientras pide la gratuidad "a las autopistas del estado". Todo eso, ha criticado, "sumado al rescate forzado" a las concesionarias.

Ley de acompañamiento

Por último, Besteiro ha afeado la "triste costumbre" del actual Gobierno de modificar normas a través de la "ley ómnibus" que acompaña al proyecto de presupuestos, la de medidas fiscales y administrativas.

Con ello, ha lamentado, "se evita la tramitación de cuestiones tan importantes como la vivienda", para la que exige un debate con "luz y taquígrafos" y la energía, "otra cuestión estratégica". "Se hace mal utilizando esa ley porque se pretende burlar el debate", ha remarcado.

Para Besteiro, en resumen, "el conjunto del estado avanza y Galicia queda atrás", para lo que se ha referido a los datos del cuadro macroeconómico del presupuesto y a los objetivos de la Xunta para converger en renta per cápita.

En este punto, Pontón también ha cargado contra la ley de acompañamiento, que "vuelve a ser un coladero" para "modificar por la puerta de atrás más de 50 normas".

En su afección al sector eólico, ha interpretado que la Xunta "quiere seguir poniendo una alfombra roja" a este "lobby", mediante el "sorteo de las propias sentencias del TSXG" y para "convertir a todo el país en un lugar donde se pueden poner" molinos "fuera de la planificación sectorial".