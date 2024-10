Rey califica de "decepcionante" la inversión en A Coruña de la Xunta, que le pide "implicación"

A la presentación de los presupuestos de la Xunta para 2025 le sucedió el momento de la evaluación, que como es habitual, suscitó las críticas de la oposición. En A Coruña, donde gobierna el PSOE, la alcaldesa repitió el mismo calificativo que el secretario xeral socialista: ambos consideran las cuentas "decepcionantes"; para Inés Rey, "absolutamente", y para José Ramón Gómez Besteiro, "profundamente". La Xunta instó al Concello a implicarse más en la ejecución de algunas inversiones.

EP Los presupuestos de la Xunta de 2025 reservan 37 millones para el Nuevo CHUAC de A Coruña

La regidora coruñesa aprovechó un acto esta mañana para pronunciarse sobre las inversiones gallegas en A Coruña, aunque solo apuntó un par de áreas, sanidad y vivienda, y mencionó otros dos proyectos que se repiten últimamente en cada presupuesto autonómico. Exigió que no haya retrasos en la ejecución de la ampliación del CHUAC, para la que se han consignado 37,6 millones de euros, y pronosticó que la Xunta no construirá ninguna nueva vivienda en la ciudad en 2025.

"Las obras del hospital no comenzaron cuando Feijóo lo prometió y dijo que acabarían en 2027. Es más, en los presupuestos de la Xunta aparecen ahora 70 millones menos que los previstos un año antes, lo que significa que teníamos razón. El Gobierno municipal exige que no haya demoras, toda vez que durante mucho tiempo se presionó para que el Concello aportase fondos, lo cual demuestra que era una urgencia electoral ficticia", dijo Rey. "Los fondos están ahí, consignados, pero no hay ninguna obra que pagar porque no ejecutan la obra".

Respecto a la inversión en vivienda, la alcaldesa considera que con 14.000 millones de euros de presupuesto total , los 126 destinados a vivienda en toda Galicia son una cantidad "irrisoria". Rey no aludió a las inversiones previstas en adquisición de suelo y edificación de pisos públicos, como por ejemplo en Xuxán, pero sí apuntó que "con 50 veces menos presupuesto invierte más que la Xunta en esta materia en la ciudad". "No habrá en 2025 ninguna vivienda nueva de la Xunta terminada", sentenció.

O Parrote y albergue

Rey califició como "déjà vu" el hecho de que aparezcan en las cuentas gallegas "la piscina del Parrote" (una plataforma para el baño, anunciada en 2022 pero no prevista hasta el verano de 2025) y el albergue para peregrinos en Pelamios, sobre el que las dos administraciones mantienen diferencias sobre la cesión previa a la demolición del edificio actual. "A Coruña está profundamente infrarrepresentada en los presupuesto, lo que demuestra que los coruñeses no son una prioridad para el Partido Popular", concluyó Rey.

"De las buenas palabras a los hechos"

El análisis que hoy ha hecho la Xunta sobre su inversión en A Coruña en 2025 presenta más cifras y abarca más inversiones. La delegada territorial, Belén do Campo, pide "urgencia" al Concello para licitar y ejecutar la obra del centro de salud de Santa Lucía y critica la "falta de implicación" municipal para ceder el espacio para el albergue de peregrinos. Con el argumento de la reordenación de la fachada marítima, para la que la Xunta reserva 17 millones hasta 2028, Do Campo pide al Concello "que pase de las buenas palabras a los hechos para que la inversión se haga realidad".

La delegada destaca inversiones como las renovaciones en los centros de mayores Concepción Arenal y Torrente Ballester; obras en centros educativos; gasto en áreas de investigación universitaria como el Citic, el CICA y la Ciudad de las TIC; construcción de pisos de protección en Xuxán; la estación intermodal; y el incremento hasta los 3,3 millones para la Orquesta Sinfónica de Galicia.

"Campeones de los retrasos"

También en A Coruña, el portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, destaca la política presupuestaria de la Xunta en la ciudad y critica que aún no haya cuentas anuales ni del Estado ni del Concello. "Escuchar al Gobierno municipal hablar de retrasos en las obras del CHUAC no deja de ser una broma cuando son los campeones de los retrasos que además nos acaban costando más a los coruñeses, como en Centro Cívico de O Birloque o en Centro de Baja Exigencia. Y sobre infraestructuras sanitarias, seguimos esperando a que licite la obra del centro de salud de Santa Lucía por el que los vecinos de A Falperra llevan 10 años esperando".