Rueda urge la reunión con Pedro Sánchez con la AP-9 y la ley del litoral como prioridades

La transferencia de la AP-9 a Galicia y la gestión completa del litoral gallego serán los temas que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, buscará abordar durante su reunión con Pedro Sánchez. Así lo ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta.

El presidente autonómico ha subrayado que lleva "semanas" esperando a que Pedro Sánchez fije una fecha para mantener una reunión con Alfonso Rueda. Con todo, el presidente ha adelantado cuáles serán las líneas destacadas de su intervención ante Sánchez: la transferencia de la AP-9 y la Ley del litoral.

"Espero irme co compromiso de que esta vez o partido socialista no Congreso non poñerá problemas para que a transferencia sexa realidade", ha respondido Rueda a los medios de comunicación. Asimismo, ha recordado que es necesario que Xunta y Gobierno central aborden la Ley del litoral de Galicia, recurrida por el Ejecutivo central y avalada por unanimidad por el Tribunal Constitucional. "Foi impugnada sen ningún tipo de diálogo", reprochó Rueda.

El presidente de la Xunta defiende que cuenta con una larga lista de competencias que Galicia quiere conseguir. Otro ejemplo dados por el presidente es la gestión del Ingreso Mínimo Vital.

Por el momento, el líder autonómico entiende que la AP-9 y la Ley del litoral son una "piedra de toque" para comprobar si la reunión con Sánchez "va más allá de una simple declaración". El presidente de la Xunta ha explicado que si las dos peticiones iniciales quedan despejadas "empezará unha lista máis longa que espero que tamén sexa atendida", concluyó.