Baldaio, al límite: el canal cerrado amenaza al marisqueo en Carballo (A Coruña)

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, ha reclamado la apertura urgente del canal de Baldaio, cuyo actual estado está provocando importantes consecuencias ambientales y económicas en este espacio natural. El regidor defiende que no se puede esperar a que se complete el estudio de una solución definitiva y pide recuperar cuanto antes la comunicación entre la laguna y el mar.

La petición se produjo este martes en una reunión celebrada en Santiago de Compostela entre representantes del Ayuntamiento de Carballo, la Xunta y el Estado, además del autor de un informe científico de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Pablo Ramil. El encuentro estuvo convocado por la directora xeral de Patrimonio Natural de la Xunta, Marisol Díaz Mouteira.

La principal preocupación se encuentra en la colmatación del canal que conecta la laguna de Baldaio con el mar, que está interrumpiendo el flujo natural de las mareas. Esta comunicación resulta fundamental para garantizar la renovación del agua de la laguna y mantener las condiciones ambientales de este entorno.

El problema no es nuevo y se arrastra desde hace años, con episodios anteriores en los que fue necesario intervenir para recuperar la apertura. Ahora, el Ayuntamiento considera que la situación ha alcanzado un punto especialmente delicado y reclama repetir una actuación de emergencia mientras se estudia una solución estructural.

Un problema que afecta al medio ambiente y al marisqueo

La situación tiene también consecuencias económicas para la zona. La interrupción de la comunicación con el mar está afectando directamente a los mariscadores y mariscadoras, al existir una explotación marisquera vinculada a este espacio.

Durante la reunión también se puso sobre la mesa el impacto que la situación está teniendo sobre la vecindad y los establecimientos hosteleros y de servicios del entorno, que dependen en parte de la actividad y del atractivo de Baldaio.

El alcalde defendió que la apertura del canal debe abordarse como una prioridad inmediata, independientemente de que posteriormente se acometa una intervención más ambiciosa.

"Coincidimos en la necesidad de buscar una solución definitiva, pero en estos momentos la urgencia absoluta es reabrir el canal", señaló Daniel Pérez, que recordó que ya se realizaron actuaciones similares en ocasiones anteriores.

También preocupa el saneamiento

Uno de los aspectos que añade preocupación al problema es el funcionamiento del sistema de saneamiento de la zona. Las aguas ya tratadas en la EDAR de Rebordelos se vierten en la laguna con autorización de Augas de Galicia. El sistema está diseñado partiendo de la existencia de un flujo constante de renovación de agua entre la ría y el mar.

Sin embargo, esa circulación se encuentra actualmente interrumpida por el estado del canal, lo que ha llevado al Ayuntamiento a advertir de la necesidad de actuar para evitar que la situación pueda generar mayores problemas ambientales.

Xunta y Estado analizan quién debe actuar

Uno de los principales asuntos abordados durante la reunión fue precisamente qué Administración debe ejecutar los trabajos de apertura. Según trasladó el Ayuntamiento, durante el encuentro quedó establecido que la actuación no corresponde a la Administración General del Estado. La posición planteada apunta a que debe ser la Xunta de Galicia, a través de la Consellería do Mar, la que canalice la intervención, debido a la existencia de derechos de explotación marisquera afectados.

Para ello sería necesaria previamente una solicitud de la agrupación de mariscadores, según se planteó durante la reunión.

En el encuentro participaron también el jefe de la Demarcación de Costas del Estado en Galicia, Carlos Gil; un técnico de Protección do Litoral de la Xunta; un técnico del Ayuntamiento de Carballo y el concejal de Medio Ambiente, Miguel Vales. La Consellería do Mar no estuvo representada en la reunión, aunque se trata de uno de los departamentos directamente implicados en el conflicto por su relación con la actividad marisquera.

Una solución definitiva, pero sin esperar

Las distintas administraciones coincidieron en la necesidad de buscar una solución estructural al problema de Baldaio y realizar para ello los estudios técnicos necesarios. El Ayuntamiento comparte esta necesidad, pero considera que no debe impedir una intervención inmediata.

Carballo ha trasladado su disposición a colaborar en los trabajos, aunque recuerda que la Xunta y el Estado tienen las competencias y los medios técnicos y económicos para abordar una actuación de estas características.

Daniel Pérez ha reclamado así una respuesta coordinada que permita compatibilizar la protección de este espacio natural con la actividad económica que se desarrolla en él.

"La apertura es hoy una necesidad inaplazable", concluyó el alcalde, que pide a las administraciones implicadas que actúen cuanto antes para recuperar el flujo mareal y evitar que los efectos ambientales y económicos de la situación sigan agravándose.